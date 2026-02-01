Estos boquerones en vinagre resolverán tus comidas de verano
Receta de boquerones en vinagre ideal para el verano: fresca, intensa y clásica, perfecta para tapas, entradas y picadas.
Esta receta de boquerones en vinagre es un clásico de la cocina española, ideal para el verano. Fresca, intensa y sin cocción, se disfruta muchísimo en el verano argentino —y durante todo el año— como tapa, entrada o parte de una picada. Es una preparación simple que resalta el sabor del pescado con vinagre, ajo y perejil. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
500 gramos de boquerones frescos (anchoas)
500 ml de vinagre de alcohol o de vino blanco
500 ml de agua fría
3 dientes de ajo
Perejil fresco picado
Sal a gusto
Aceite de oliva cantidad necesaria
Paso a paso para preparar boquerones en vinagre de verano
1- Limpiar bien los boquerones, retirando cabeza, espinas y vísceras.
2- Lavar varias veces con agua fría hasta que queden bien blancos.
3- Mezclar el vinagre con el agua y cubrir los boquerones.
4- Dejar marinar en la heladera entre 4 y 6 horas hasta que estén blancos.
5- Escurrir y acomodar en una fuente.
6- Picar el ajo y el perejil.
7- Condimentar con sal, ajo, perejil y cubrir con aceite de oliva.
8- Llevar a fríos al menos 1 hora antes de servir.
De la cocina a la mesa
Servilos bien fríos, como tapa o entrada, acompañados de pan, aceitunas o ensaladas frescas. Son ideales para picadas de verano o mesas frías. Con el reposo, los sabores se integran mejor y quedan aún más intensos, perfectos para compartir. Prepararlos es super sencillo y disfrutarlos es más rápido de lo que esperabas ¡así que vas a tener que volver a hacerlos!