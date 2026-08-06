Helado de canela: si estás cansado de los gustos tradicionales, este sabor es para vos
Este helado de canela ofrece un equilibrio perfecto entre dulzor y notas especiadas, ideal para acompañar postres de frutas, budines o solo.
El helado de canela es una de esas recetas que sorprenden por su sabor delicado, cremoso y muy aromático. Con un equilibrio perfecto entre el dulzor y las notas especiadas de la canela, es un postre ideal para disfrutar solo o acompañando tartas, budines y postres de frutas. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para conseguir un helado con un sabor mucho más intenso: dejar infusionar las ramas de canela en la leche caliente durante al menos 20 minutos antes de preparar la mezcla. Así el aroma se potencia de manera natural sin resultar invasivo.
FICHA
Tiempo de cocción
6 horas de frío
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
6 horas 20 minutos
Modo de cocción
Hornalla y congelador
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería
Ingredientes
- 500 ml de crema de leche
- 300 ml de leche entera
- 120 gr de azúcar
- 2 ramas de canela
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 4 yemas de huevo
Pasos
- Calentá la leche junto con las ramas de canela hasta que comience a humear. Retirala del fuego y dejá infusionar durante 20 minutos.
- Retirá las ramas de canela y volvé a calentar la leche.
- Batí las yemas con el azúcar hasta que la mezcla se vuelva más clara.
- Incorporá la leche caliente de a poco mientras mezclás y llevá nuevamente a fuego bajo hasta que la preparación espese ligeramente, sin que llegue a hervir.
- Dejá enfriar por completo y agregá la crema de leche, la canela en polvo y la esencia de vainilla.
- El gran secreto de esta receta es infusionar previamente las ramas de canela en la leche. Este paso aporta un sabor profundo y mucho más natural que utilizar solamente canela en polvo.
- Llevá la preparación al congelador durante 6 horas, mezclando cada hora si no utilizás máquina para evitar la formación de cristales.