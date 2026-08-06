Helado de canela: si estás cansado de los gustos tradicionales, este sabor es para vos

Pasos

Calentá la leche junto con las ramas de canela hasta que comience a humear. Retirala del fuego y dejá infusionar durante 20 minutos.

Retirá las ramas de canela y volvé a calentar la leche.

Batí las yemas con el azúcar hasta que la mezcla se vuelva más clara.

Incorporá la leche caliente de a poco mientras mezclás y llevá nuevamente a fuego bajo hasta que la preparación espese ligeramente, sin que llegue a hervir.

Dejá enfriar por completo y agregá la crema de leche, la canela en polvo y la esencia de vainilla.

El gran secreto de esta receta es infusionar previamente las ramas de canela en la leche. Este paso aporta un sabor profundo y mucho más natural que utilizar solamente canela en polvo.