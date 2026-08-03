Crepes de manzana: el secreto para que no se desarmen al momento de servirlos
Las crepes de manzana ofrecen un postre casero y lleno de sabor, donde las frutas cocidas previamente concentran su dulzor y textura.
Las crepes de manzana son una de esas recetas que combinan una masa fina y delicada con un relleno de manzanas caramelizadas, logrando un postre simple pero elegante. Son ideales para una merienda especial o para cerrar una comida con un toque casero y lleno de sabor. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que el relleno quede mucho más sabroso: cocinar las manzanas con manteca antes de agregar el azúcar. Así se doran ligeramente las crepes, concentran su sabor y mantienen una textura tierna sin deshacerse.
FICHA
Tiempo de cocción
20 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
40 minutos
Modo de cocción
Sartén
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería
Ingredientes
- 2 huevos
- 250 ml de leche
- 150 gr de harina 0000
- 30 gr de manteca derretida
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
-
- 30 gr de manteca (para el relleno)
- 60 gr de azúcar (para el relleno)
- Jugo de ½ limón (para el relleno)
- Azúcar impalpable, cantidad necesaria (para decorar)
Pasos
- Batí los huevos con la leche, agregá la harina, la manteca derretida, la vainilla y la sal. Mezclá hasta obtener una masa lisa y dejala reposar 15 minutos.
- Cociná los crepes en una sartén apenas enmantecada, aproximadamente 1 minuto por lado, y reservá.
- Pelá y cortá las manzanas en cubitos o láminas finas.
- El gran secreto de esta receta es cocinar primero las manzanas con la manteca durante 3 o 4 minutos. Recién después agregá el azúcar, la canela y el jugo de limón, cocinando unos minutos más hasta que estén tiernas y ligeramente caramelizadas.
- Rellená cada crepe con las manzanas, doblalos o enrollalos y servilos tibios.
- Terminá con una lluvia de azúcar impalpable antes de llevarlos a la mesa.