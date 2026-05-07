Cuadernos, libros y oficios: una feria única desembarca en la Biblioteca San Martín

El arte de la encuadernación artesanal y los oficios vinculados al libro tendrán este sábado un espacio destacado en la agenda cultural de Mendoza con la feria Despliega , una feria que propone volver a valorar el trabajo manual, los procesos cuidadosos y el consumo consciente.

El encuentro se desarrollará de 11 a 19 en la Biblioteca Pública General San Martín, con acceso gratuito para todo público.

Esta feria cuenta con más de 20 emprendimientos que abordan la encuadernación y afines de manera artesanal, diversa y amorosa.

Nacida en 2025 e impulsada originalmente por el colectivo Pila de Cuadernos, Despliega consolida en esta edición una identidad propia y amplía su propuesta organizativa, sumando nuevos proyectos al despliegue del evento. La feria contará con la participación de más de 20 emprendimientos dedicados a la encuadernación y disciplinas afines, abordadas desde una mirada artesanal, diversa y profundamente comprometida con el hacer manual.

Cuadernos, libros, piezas gráficas, ilustración y objetos vinculados al universo del papel formarán parte de una propuesta que busca poner en valor oficios ancestrales que aún hoy acompañan la vida cotidiana.

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Talleres abiertos y propuestas para todo público

Además del espacio expositivo y de venta, Despliega ofrecerá talleres abiertos orientados a todo público, vinculados a técnicas de encuadernación y prácticas afines. Estas actividades permitirán un acercamiento directo a saberes tradicionales, promoviendo la experimentación, la creatividad y el aprendizaje colectivo.

El objetivo central del evento es transmitir valor y visibilidad a estas artes milenarias, destacando su aporte al bienestar personal y a una relación más consciente con los objetos culturales.

Los proyectos que impulsan la feria

La organización de Despliega está a cargo de una red de emprendimientos independientes que trabajan de manera colaborativa. Entre ellos se encuentran Pila de Cuadernos, Anni Ilustraciones, Pato Feliz, Monigote, Nomeacuerdo, Attico, Lau Ba, CieloAlto, Fennel, Kaobin, La Bitácora Errante y Cih Diseño.

Para conocer la programación actualizada y recibir información al día del evento, se puede seguir a la feria a través de Instagram o comunicarse vía correo electrónico a [email protected]

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Una invitación a compartir lo hecho con tiempo y conciencia

Despliega se presenta así como una invitación a frenar el ritmo cotidiano y reencontrarse con el valor de lo hecho a mano. Este sábado 9 de mayo, de 11 a 19, la Biblioteca Pública General San Martín abrirá sus puertas para compartir creaciones realizadas con paciencia, respeto por los materiales y una mirada puesta en el consumo consciente.

Un encuentro que celebra los oficios, la creatividad y el tiempo dedicado a crear, en un espacio emblemático de la cultura local.