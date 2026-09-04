El arte que pinta el campo como si fuese un sueño

El arte campesino de China nació entre agricultores y hoy más de 2.300 artistas mantienen esta tradición, mientras casi 10.000 obras fueron exhibidas en 88 países y regiones. Son pinturas que se caracterizan por sus colores intensos y escenas rurales transformadas en imágenes fantásticas que parecen salidas de un sueño.

Pescando - Li Chuanmin artelino.com/show/japanese_single_print.asp?mbk=15358 Cuando el campo se convierte en fantasía La tradición surgió a fines de los años 50 en el distrito de Huyi (también conocido como Huaxian o Huxian), en las afueras de la ciudad de Xi'an, como una herramienta clave de propaganda impulsada por el Partido Comunista de China. Sus primeras obras mostraban escenas de la vida cotidiana, pero pronto comenzaron a incorporar colores fuertes, figuras desproporcionadas y una imaginación alejada del realismo tradicional. Así lo que empezó como una forma popular de expresión terminó convirtiéndose en un movimiento artístico reconocido.

Cosecha de verano - Li Fenglan https://www.artelino.com/show/japanese_single_print.asp?mbk=15392 Colores y escenas imposibles Los campos tienen colores inesperados, mientras los animales, las personas y las máquinas aparecen representados con tamaños y formas que no responden necesariamente a la realidad. Entre las obras aparecen incluso trenes modernos, vehículos y escenas vinculadas con la transformación del mundo rural. El resultado mezcla tradición y modernidad sin abandonar la estética alegre y fantástica que caracteriza a este movimiento.

Los trabajadores - Cheng Minsheng artelino.com/show/japanese_single_print.asp?mbk=15358 Arte que salió del campo Actualmente, más de 2.300 artistas mantienen viva esta expresión y sus obras ya fueron exhibidas en 88 países y regiones. Así, el arte campesino de China expresa un mundo donde la realidad puede tener colores imposibles y donde una cosecha, una máquina o un paisaje pueden transformarse en algo parecido a un sueño.