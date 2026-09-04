Crochet, macramé, metal y cuero: los talleres gratuitos que llegan a plaza Independencia

La plaza Independencia sumará durante septiembre una experiencia que permitirá descubrir qué sucede antes de que una pieza artesanal llegue a un puesto de exhibición. Durante cuatro sábados, algunos de los creadores que trabajan habitualmente en el Paseo de las Artes compartirán sus técnicas con vecinos y turistas en talleres abiertos y gratuitos.

La programación comenzará este sábado 5 de septiembre y continuará los días 12, 19 y 26, siempre de 15 a 17. Cada encuentro estará dedicado a un oficio diferente: crochet, macramé, repujado en metal y trabajo en cuero.

La propuesta convierte por unas horas a uno de los espacios más transitados del centro mendocino en un taller al aire libre. Quienes se acerquen no solo podrán observar objetos terminados, sino también conocer las herramientas, los procedimientos y las decisiones manuales que intervienen en su elaboración.

A diferencia de una demostración contemplativa, los encuentros tendrán un carácter práctico. La intención es que los participantes puedan aproximarse a cada material, reconocer sus posibilidades y realizar sus primeras experiencias acompañados por quienes trabajan cotidianamente con estas técnicas.

El ciclo estará a cargo de cuatro integrantes del Paseo de las Artes, una feria que reúne más de 120 puestos en la plaza Independencia y forma parte del recorrido habitual de mendocinos y visitantes. Allí conviven producciones textiles, piezas decorativas, trabajos en cuero, metales y diferentes expresiones de la artesanía local.

El primer encuentro estará dedicado al crochet. El sábado 5, Cecilia Sánchez presentará las nociones iniciales de esta técnica de tejido construida a partir de una aguja y una sucesión de puntos. Además de su dimensión utilitaria, el crochet se convirtió en los últimos años en un recurso presente en indumentaria, accesorios, objetos decorativos e incluso producciones artísticas contemporáneas.

El sábado 12, Micaela Morgara estará al frente del taller de macramé. La práctica consiste en crear estructuras mediante diferentes combinaciones de nudos, sin emplear agujas. El procedimiento permite elaborar desde piezas pequeñas hasta tapices y objetos de mayor complejidad.

La tercera jornada, prevista para el sábado 19, abordará el repujado en metal junto a Jorge Herrera. Los participantes podrán acercarse a una técnica basada en trabajar una lámina para obtener relieves, volúmenes y texturas sobre su superficie.

El cierre será el sábado 26 con Walter Neyra, quien compartirá herramientas y conocimientos vinculados con el trabajo en cuero, un oficio en el que el diseño, el corte y el tratamiento del material determinan tanto la función como la terminación de cada pieza.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

Cronograma de los talleres gratuitos

Sábado 5 de septiembre: crochet, con Cecilia Sánchez.

Sábado 12 de septiembre: macramé, con Micaela Morgara.

Sábado 19 de septiembre: repujado en metal, con Jorge Herrera.

Sábado 26 de septiembre: trabajo en cuero, con Walter Neyra.

Todos los talleres se realizarán de 15 a 17 en la plaza Independencia y no tendrán costo. No será necesario inscribirse previamente: el ingreso se organizará por orden de llegada hasta completar los cupos disponibles, por lo que conviene presentarse con anticipación.