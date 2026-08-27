Lanzan talleres de programación, desarrollo de videojuegos y marketing para adolescentes

Godoy Cruz abre las preinscripciones para nuevos talleres de Casa del Futuro Teens. Las propuestas comenzarán el miércoles 9 de septiembre y se extenderán durante tres meses. Las actividades son gratuitas y están destinadas a adolescentes de 13 a 17 años. El cursado será presencial, los días miércoles, en Casa del Futuro, ubicada en Sarmiento 2291.

El espacio busca acercar a los jóvenes herramientas vinculadas con la tecnología, la creatividad y el desarrollo de habilidades digitales. Además, promueve el aprendizaje colaborativo y el trabajo en equipo.

Entre las opciones se encuentra Introducción al Desarrollo de Videojuegos , que se dictará los miércoles de 14 a 16. Los participantes aprenderán programación, diseño de niveles, creación de personajes, sonidos y animaciones. Por lo tanto, se trabajará con herramientas modernas y fáciles de usar, ideales para quienes se inician en el mundo del desarrollo.

También estará disponible Programación en Python para Adolescentes, de 16 a 18. El taller permitirá dar los primeros pasos en programación mediante desafíos, automatización de tareas y desarrollo de proyectos. De hecho, con esta propuesta los alumnos van aprender de forma divertida y progresiva.

Para quienes se interesen por el arte digital, habrá propuestas de Animación Digital y Dibujo Digital. Ambas permitirán explorar herramientas como Krita y desarrollar personajes, historias y producciones propias.

En el caso de Animación Digital, el cursado será los miércoles de 14 a 16. Aquí, los participantes aprenderán los principios básicos de la animación tradicional aplicada al entorno digital. Por lo tanto, crearán sus propios personajes y lo llevarán a la vida en una breve historia animada.

En tanto, en Dibujo Digital el cursado será de 16 a 18. Asique, en este espacio los alumnos crearán personajes propios y narrativas visuales. De manera tal que, lo harán cada uno a su estilo y armarán su primer portafolio digital.

Comunicación, marketing y producción audiovisual

La propuesta también incorpora talleres orientados a la comunicación y la creación de contenidos.

Creá y conectá: tu marca, tus redes, tus ideas abordará la creación de contenidos, la expresión digital, el storytelling y conceptos básicos de marca. El proyecto final será el lanzamiento de una marca ficticia en redes sociales. Por lo tanto, los alumnos aprenderán a comunicar la marca de manera atractiva. En este taller, el cursado será de 16 a 18.

Por su parte, Tu primera estrategia: Introducción al marketing para adolescentes permitirá conocer conceptos de comunicación, público objetivo, campañas y marca. Al finalizar, cada participante presentará una idea o emprendimiento con un plan básico de comunicación. Aquí, los alumnos asistirán de 14 a 16.

Además, Fotografía Digital brindará herramientas para conocer los fundamentos de la fotografía de manera práctica y dinámica. Como así también, desarrollar una mirada propia para contar historias mediante imágenes. Así, quienes estén interesados podrán cursar de 14 a 16.

Finalmente, Producción Audiovisual: de la idea al video propone crear un cortometraje desde cero. Entonces, a lo largo del taller se aprenderá sobre la escritura de guión, planificación de rodaje, grabación y manejo de cámaras. Además, explorarán el uso de editores de audio y video para dar forma a cada proyecto. Por lo que, se logrará producciones de calidad profesional. El cursado será de 16 a 18.

Preinscripción y vacantes

Las personas interesadas pueden completar el formulario de preinscripción disponible en este enlace. Una vez realizado el registro, la vacante será asignada y confirmada por correo electrónico, según el cupo disponible en cada propuesta.

Para consultas, se puede llamar al 261 2051915, de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30. También está disponible el correo [email protected].