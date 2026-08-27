El Colegio Notarial de Mendoza debatirá la seguridad jurídica en la era digital

El Colegio Notarial de Mendoza realizará los días 3 y 4 de septiembre, con sede en la Legislatura de Mendoza, la IV Jornada Notarial Mendocina, bajo el lema “Seguridad Jurídica, Visión de Futuro” .

El encuentro contará con la participación de profesionales de la provincia y de distintos puntos del país. El objetivo es compartir ponencias y aportes académicos, para generar un ámbito de estudio, intercambio y debate. Luego se elaborarán conclusiones destinadas a proyectarse sobre el ejercicio cotidiano de la función notarial.

Uno de los ejes del encuentro es “La preconstitución de prueba notarial en el ámbito digital”. Donde se ahondará sobre la labor notarial frente a los hechos que suceden en el mundo digital, mails, aplicaciones, etc. y su aporte a la justicia preventiva.

El segundo eje será “Visión actual de las garantías reales y personales”. La garantía es un mecanismo legal diseñado para brindarle seguridad al acreedor

La Jornada contará la disertación de referentes nacionales como la escribana Karina V. Salierno, quien expondrá el tema “La preconstitución de prueba y la función notarial. Los desafíos del ecosistema digital”. También estarán presentes Nicolas Soligo Schuler y Daniel Vitolo.

La tecnología puede cambiar las herramientas

Desde el Consejo Superior del Colegio Notarial de Mendoza explicaron por qué estos temas entraron en la agenda de esta edición: “Es fundamental participar porque la tecnología puede cambiar las herramientas, pero no reemplaza la responsabilidad ni la seguridad jurídica que requiere la función notarial. Nuestra profesión no es estática; exige actualización constante".

Sobre cómo se está preparando el notariado local para el cambio digital, las autoridades marcaron que “el desafío es justamente encontrar ese equilibrio entre innovación y seguridad y nos estamos preparando con una mirada responsable y proactiva”. “La transformación digital plantea nuevos desafíos para la seguridad jurídica. En este escenario, la intervención del notario resulta esencial para dotar a los documentos digitales de certeza, autenticidad y eficacia jurídica, trasladando al ámbito tecnológico las garantías propias de la función notarial", expresaron.

Y aclararon algo sumamente importante en el desempeño de la profesión notarial: “Nuestro foco sigue en la esencia. La tecnología es la herramienta, pero la fe pública, el asesoramiento imparcial y la calidad humana son insustituibles".

La IV Jornada Notarial Mendocina apuesta a un público interdisciplinario. En el día a día, un escribano trabaja junto a abogados, jueces, contadores, agrimensores para resolver los problemas reales de la gente. “Reunirnos a debatir desde distintas miradas nos permite entender el ecosistema completo, enriquecer nuestras soluciones y construir puentes que agilizan el sistema de justicia y de negocios en la provincia”, destacaron desde el Colegio Notarial.

Las autoridades resaltaron la importancia de la participación de los estudiantes en la IV Jornada Notarial Mendocina. “Queremos que se animen a participar, a preguntar y a construir su propia mirada. No hace falta tener todas las respuestas para formar parte de un debate. Estas jornadas son también una oportunidad para descubrir qué tipo de profesionales queremos ser y entender que el futuro de la profesión también depende de nosotros. Y, sobre todo, que no tengan miedo al cambio: que aprendan a acompañarlo sin perder de vista a quienes nos debemos, que es la sociedad”.