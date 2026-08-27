Una low cost confirmó nuevos vuelos desde Argentina a Brasil para el verano

Los vuelos fueron confirmados en un comunicado oficial de la empresa. Los detalles de los tramos y las conexiones.

La compañía low cost JetSMART sumó una nueva ruta directa entre Buenos Aires y Porto Seguro, Brasil. Esta ruta estacional desde y hacia estas ciudades comenzará a operar el 5 de enero y se extenderá hasta marzo de 2027 inclusive. Qué vuelos están disponibles desde Argentina a Brasil pensando en el verano.

Los vuelos a este destino brasileño tendrán 5 frecuencias semanales los días lunes, martes, viernes, sábado y domingo. Con motivo de este lanzamiento, los pasajes tienen un precio promocional desde US$214 por tramo, con tasas e impuestos incluidos, ya disponibles en www.JetSMART.com y en agencias de viajes de todo el país.

Más vuelos entre Argentina y Brasil Esta es la octava ruta lanzada este año, alcanzando así seis ciudades en Brasil, junto con Río de Janeiro, Florianópolis, Recife, Natal y Maceió. Esto se da en el contexto de la rápida ampliación de la flota local, con la que se prevé contar con 17 aeronaves en octubre y superando las 20 unidades para la temporada estival, incluyendo 10 Airbus A321, cada uno equipado con 240 asientos.

"Seguir conectando ciudades y países representa un paso estratégico en nuestra expansión y refuerza nuestra visión de desarrollo para la región. A través del modelo Ultra Low Cost, democratizamos la aviación al abrir rutas clave que dinamizan el turismo, la economía y el comercio”, expresó Gonzalo Pérez Corral, Country Manager de JetSMART en Argentina.