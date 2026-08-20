El Colegio Nacional de Buenos Aires inauguró su nuevo Centro Deportivo en Puerto Madero

El Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA) inauguró su nuevo Centro Deportivo en el histórico Campo de Deportes de la institución, ubicado en el Dique 4 de Puerto Madero Este, en un proyecto que transformó integralmente un predio de 12.500 metros cuadrados.

La obra fue proyectada y financiada por la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A., a partir de un convenio celebrado con la Universidad de Buenos Aires (UBA). El objetivo fue renovar un espacio utilizado durante generaciones por la comunidad educativa y dotarlo de infraestructura de primer nivel para la práctica deportiva, el encuentro y las actividades recreativas.

El nuevo complejo tendrá capacidad para recibir a unos 2.500 alumnos por semana, quienes concurren al predio para desarrollar actividades deportivas y representar al Colegio Nacional de Buenos Aires en once disciplinas.

La inauguración contó con la presencia del rector de la UBA, Ricardo Gelpi; el vicerrector, Emiliano Yacobitti; y la rectora del CNBA, Valeria Bergman. Por la Corporación Antiguo Puerto Madero participaron su presidenta, Silvia Bottiroli, y el exdirector ejecutivo Juan Manuel Olmos.

También estuvieron presentes reconocidos graduados de la institución, entre ellos Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires; Martín Lousteau, diputado nacional; Mariano Recalde, senador; Matías Lammens, legislador porteño; Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires; Juan Valdés, exlegislador porteño, y Rodolfo D'Onofrio, expresidente de River.

Un proyecto esperado por generaciones

El proyecto comenzó a partir de un acuerdo entre la UBA y la Corporación Antiguo Puerto Madero para avanzar tanto en la ejecución de las obras como en la gestión integral del plan.

La intervención permitió recuperar y modernizar un espacio que forma parte de la historia del Colegio Nacional de Buenos Aires y que durante décadas estuvo destinado al desarrollo de actividades físicas.

Durante el acto, Ricardo Gelpi destacó el lugar que ocupa el CNBA dentro del sistema educativo argentino y sostuvo que los estudiantes que atraviesan la exigente formación de la institución ahora podrán contar también con instalaciones deportivas acordes a ese nivel.

“Tras la culminación de ese largo proceso, ahora podrán decir, con el mismo orgullo, que para la práctica deportiva cuentan con un espacio de referencia de altísima calidad, a la altura de lo que nuestros estudiantes se merecen”, señaló el rector de la UBA.

Gelpi también remarcó que cada actividad deportiva y recreativa que se desarrolle en el predio podrá convertirse en un espacio de encuentro y confraternidad para toda la comunidad educativa.

Deporte en el Colegio Nacional de Buenos Aires

Por su parte, la rectora Valeria Bergman puso el foco en la importancia del deporte como parte de la formación integral. Señaló que unos 2.500 estudiantes concurren semanalmente al predio en contraturno, mientras que los equipos del colegio participan en once disciplinas.

La rectora también destacó que el lugar seguirá vinculado con los exalumnos, muchos de los cuales regresan durante los fines de semana para participar de actividades deportivas.

En su discurso, Bergman defendió además el carácter de la educación pública y planteó que la educación “pública, laica, no arancelada y de excelencia académica” constituye una construcción que cada generación debe sostener, defender y mejorar.

Un edificio pensado para múltiples disciplinas

El nuevo Centro Deportivo tiene 16 metros de altura y fue diseñado para albergar distintas actividades. En la planta baja funciona un pabellón cubierto destinado a disciplinas como básquet, handball y vóley, junto con las instalaciones complementarias necesarias para el desarrollo de la actividad.

Ese sector también incorpora un consultorio médico, áreas administrativas y una cafetería ubicada en el acceso al complejo.

Los niveles superiores cuentan con un gimnasio aeróbico con visuales hacia el área deportiva, nuevos vestuarios, una sala de usos múltiples y terrazas vinculadas tanto con la práctica deportiva como con el descanso.

Uno de los elementos destacados del proyecto se encuentra en la cubierta del edificio. Allí se construyó una cancha de césped sintético, acompañada por sectores parquizados y espacios de estar.

El acceso se realiza mediante una rampa perimetral que recorre tres de las caras del edificio y permite conectar los diferentes niveles.

Más de 3.000 metros cuadrados cubiertos

La intervención incluyó 3.140 metros cuadrados de superficie cubierta y más de 9.360 metros cuadrados de espacios exteriores destinados a distintas actividades deportivas.

El complejo incorpora dos nuevas canchas: una cubierta con superficie de madera y otra exterior de césped sintético. Estas instalaciones se suman a las cinco canchas de cemento que ya forman parte del playón deportivo exterior, además de las canchas de fútbol 11 de césped natural y hockey.

De esta manera, el predio reúne diferentes alternativas para el entrenamiento, la competencia y las actividades recreativas de los estudiantes.

El Centro Deportivo fue concebido además como un punto de articulación entre la educación, el deporte y el entorno urbano de Puerto Madero. Su ubicación, próxima a la Reserva Ecológica, permite integrar el nuevo edificio con el paisaje y las características del sector.

Sustentabilidad como eje del diseño

Uno de los aspectos centrales del proyecto fue la incorporación de criterios de eficiencia energética y cuidado ambiental.

El diseño partió del estudio de las condiciones específicas del lugar y buscó aprovechar recursos naturales para reducir el consumo energético y favorecer un funcionamiento más eficiente del edificio.

Entre las medidas implementadas se encuentra un sistema de recuperación de agua de lluvia, destinada a ser reutilizada en el mantenimiento de diferentes sectores del predio.

El paisajismo también fue pensado desde una perspectiva sustentable, con la incorporación de especies vegetales de bajo requerimiento hídrico.

A esto se suma un sistema de iluminación LED y recursos de protección solar y oscurecimiento pasivo, destinados a optimizar el aprovechamiento de la luz natural y reducir la demanda eléctrica.

La arquitectura también contempla mecanismos de ventilación natural y aprovechamiento de la luz, con el objetivo de mejorar el confort de quienes utilizan diariamente las instalaciones y, al mismo tiempo, disminuir el consumo de energía.

Un predio con más de un siglo de historia

El Campo de Deportes del Colegio Nacional de Buenos Aires tiene una historia que se remonta a 1914, cuando se concedió a la Universidad de Buenos Aires un terreno en el Dique 4 de Puerto Madero para que fuera utilizado por la comunidad del Colegio.

Desde entonces, el espacio fue destinado al desarrollo de ejercicios físicos y diferentes disciplinas, entre ellas hockey, vóley, básquetbol, fútbol y atletismo.

Durante más de un siglo, el predio acompañó las profundas transformaciones de esa zona de la ciudad. Fue testigo del pasado portuario de Puerto Madero, de los cambios en la Costanera Sur y de la posterior reconversión urbana que dio lugar al barrio que actualmente se extiende alrededor del Dique 4.

La inauguración del nuevo Centro Deportivo representa así una nueva etapa para un espacio que forma parte de la identidad del Colegio Nacional de Buenos Aires.

Con una infraestructura renovada, criterios de sustentabilidad y espacios destinados a múltiples disciplinas, el predio busca acompañar la formación académica de los estudiantes con un lugar destinado al deporte, la vida saludable, la recreación y el encuentro de toda la comunidad educativa.