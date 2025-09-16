Conflicto con la UBA: alumnos tomaron el Colegio Nacional de Buenos Aires

El centro de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires lanzó la toma en protesta por el financiamiento de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En medio de la crisis entre el Gobierno de la Nación y la Universidad de Buenos Aires (UBA), alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires, dependiente de la mencionada universidad, iniciaron una toma de la institución, como ocurrió en las facultades de Filosofía y Letras y la de Ciencias Sociales.

A menos de 24 horas para la marcha contra el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, los integrantes del Centro de Estudiantes Nacional Buenos Aires (Cenba) anunciaron la toma del Colegio. A esta toma se sumaría también la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, también dependiente de la UBA.

La voz de los alumnos que tomaron el Colegio Nacional de Buenos Aires El presidente del Cenba, León Rodríguez Vieito, dialogó con Radio Mitre y expresó: "Estos ataques constantes de este gobierno a la educación que venimos sintiendo, que se ven en punto final con el nuevo veto a la Ley de Presupuesto Universitario después de la lucha del año pasado".

En la misma línea, remarcó: "Todos los estudiantes, docentes y el mismo Congreso ya les dijo en más de una ocasión que la educación tiene que ser una prioridad en este país".

Quiénes gobiernan el centro de estudiantes En los centros de estudiantes universitarios hay un importante peso del reformismo, corriente conformada por radicales de la Franja Morada y aliados, pero en los colegios nacionales la política ha caído en manos del peronismo y la izquierda, principalmente. La representación menor del reformismo, también en contra del veto pero tendiente a otro tipo de protestas, genera este tipo de situaciones en las facultades que no son tan comunes en otras sedes.