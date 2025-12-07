Turf anunció su esperado regreso: qué ciudades recorrerá, en qué fechas y cómo adquirir las entradas

Turf lanzó una colaboración, esta vez, junto a Miranda!. Además, la icónica banda anunció cuál será su próximo show en Buenos Aires.

Turf y Miranda! presentó Me hace sentir, la canción grabada durante su show de agosto en el Teatro Gran Rex.

El universo de Polvo de Estrellas suma un nuevo capítulo. Turf presentó la versión en vivo de Me Hace Sentir, grabada en vivo junto a Miranda! durante el show del 15 de agosto en el Teatro Gran Rex. El lanzamiento llega acompañado por una batería de anuncios: el esperado regreso de la banda a la Ciudad de Buenos Aires y un tour europeo que la llevará por varias capitales del viejo continente.

Una versión que encendió el Gran Rex Turf, Miranda! - Me hace sentir Me Hace Sentir fue el puntapié inicial de aquella noche en el Gran Rex. Apenas sonaron los primeros acordes, el público se puso de pie y el clima se volvió de celebración inmediata. La mezcla entre el estilo filoso y rockero de Turf y el pop teatral de Miranda! generó una combinación contagiosa. La canción funcionó como carta de presentación de un concierto pensado para hacer bailar y cantar desde el primer minuto.

Cuándo y dónde será el próximo show de Turf en Buenos Aires Esta semana, la banda confirmó su regreso a los escenarios con un show el 9 de mayo de 2026 en el C Art Media (CABA) donde planea volver a desplegar la propuesta audiovisual y el espíritu festivo de Polvo de Estrellas, así como llevar a cabo la celebración de los 30 años de la banda. Las entradas para este show ya se encuentran a la venta a través de este link.

Antes, la agrupación cerrará el año con tres presentaciones en Argentina:

6 de diciembre en la Fiesta Nacional de la Leche en Totoras (Santa Fe)

19 de diciembre en el Teatro Opera de La Plata

20 de diciembre en Isidris Sunset, en Puesto del Indio (Mendoza) En qué ciudades europeas se presentará Turf En abril de 2026 será el turno del Tour Europa, precisamente, en las siguientes ciudades: