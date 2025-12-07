José María Muscari: "El teatro fue mi lugar desde niño; hoy sigo creando desde esa pasión"

José María Muscari es un referente indiscutido del teatro argentino. Con más de tres décadas de trayectoria, el actor y director sigue explorando nuevas formas de comunicar y crear desde su pasión por las tablas. En una charla íntima con MDZ , el director teatral repasó los comienzos de su carrera, su vínculo con la paternidad y los ambiciosos proyectos que llevará a escena en 2026.

Muscari nació en una familia sin antecedentes artísticos. Hijo único de un padre carnicero y una madre que limpiaba casas, el teatro parecía un camino lejano. Sin embargo, desde pequeño sintió una atracción irresistible por las tablas. "En la primaria, cuando me tocaba actuar en los actos escolares, había algo dentro de mí que se movía, algo que me decía que ese era mi lugar", recordó en una entrevista exclusiva con MDZ .

A los 8 años, convenció a sus padres de que lo llevaran a clases de teatro . "Mis padres, aunque no entendían bien qué pasaba conmigo, tenían una gran inteligencia emocional y me apoyaron", aseguró.

El joven Muscari no solo se conformó con las clases de teatro en el barrio. A medida que crecía, amplió sus horizontes. A los 16 años, fundó su propio grupo y escribió su primera obra. A esa edad, ya sabía que el teatro era su camino. "Empecé a trabajar en el teatro desde muy chico, combinando lo práctico con lo teórico. Actué de estatua viviente, en despedidas de soltero, en teatro infantil. Todo eso me ayudaba a sostenerme y seguir adelante", explicó.

Hoy, con más de 30 años de carrera, Muscari siente que sigue siendo el mismo niño que comenzó a dar sus primeros pasos en el teatro. "Me sigo sintiendo igual a ese pibe de 16, con el mismo deseo y pasión de crear. Hoy, mis proyectos, como El divorcio del año o Irreverentes, siguen siendo un reflejo de esa energía inicial", señaló.

Para el director, lo más importante sigue siendo el proceso creativo. "Es cierto que hay dudas, como cuando uno tiene una idea y se pregunta si funcionará. Pero esas dudas, en el fondo, le dan fortaleza al proyecto", reflexionó Muscari.

La magia de "Irreverentes"

Uno de los proyectos que más lo conecta con sus inicios en la escena es Irreverentes, una obra que le permitió regresar a sus raíces del teatro alternativo. "Es una vuelta a la pasión por hacer teatro sin pensar en lo comercial. Son actores y actrices que, aunque no sean famosos, son verdaderos gigantes en lo suyo", dijo con entusiasmo.

En este espectáculo, Muscari apuesta por un elenco poco convencional, con actores mayores que no necesariamente son figuras famosas, pero que sí cuentan con experiencia y mucho talento. "Siempre tengo una gran conexión con la tercera edad. Me gusta rescatar a esos actores que tuvieron su momento de gloria y ahora, a través de mi obra, vuelven a brillar", contó.

La adopción de Lucio y su faceta como padre

La adopción de Lucio

La paternidad fue un deseo que estuvo presente en la vida de Muscari, a pesar de no saber con exactitud cuándo sería el momento indicado para concretarlo. "Hace 25 años, ya había ido a averiguar para adoptar, pero en ese momento tenía muchas dudas. No tenía casa propia, estaba solo”, confesó.

Pero todo cambió cuando vio el video viral de Lucio, un entonces adolescente de 15 años que buscaba una familia. "Algo en mí se despertó. Sentí que él era mi hijo y que debía adoptarlo. Fue una conexión inmediata", relató. Hoy, después de dos años de convivencia, Muscari no puede imaginar su vida sin Lucio. "El vínculo con un hijo adolescente es mucho más orgánico para mí, con mi rutina y mis desafíos", aseguró.

La cartelera de Muscari para el 2026

Todas las obras de Muscari para 2026

El año se termina, pero José María Muscari ya tiene en marcha varios proyectos para 2026. En enero, estrenará El divorcio del año, una obra que explora el mundo de las emociones y la salud mental en las parejas. "La obra tiene un elenco de lujo y estamos muy emocionados con el estreno", comentó el director teatral, sobre la obra que llegará al Multiteatro (Av. Corrientes 1283) el 2 de enero y que cuenta con las actuaciones estelares de Fabián Vena, Juan Palomino, Guillermina Valdés, Ernestina Pais y Rochi Igarzábal.

Como si fuera poco, Sex, la obra arribará al Teatro América de Mar del Plata el 6 de enero, coincidiendo con el inicio de la temporada teatral del verano. Esta vez, los protagonistas serán Julieta Ortega, Diego Ramos, Gloria Carrá y Nicolás Riera.

Temporada teatral de Mar del Plata 2026, Sex, Julieta Ortega, Nicolás Riera, Gloria Carrá, José María Muscari José María Muscari desembarca en Mar del Plata con la Sex, la obra, junto a Julieta Ortega, Nicolás Riera, Gloria Carrá y Diego Ramos. Gentileza Soy Prensa

En marzo, debuta en el Teatro Nacional Cervantes con Doradas, la primera obra teatral argentina escrita con inteligencia artificial. Además, en agosto, presentará una pieza autobiográfica llamada Lucio y yo, donde abordará su vínculo con su hijo. ¡De todo!