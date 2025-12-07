Así seguirá el tiempo durante este domingo en Mendoza

Desde Defensa Civil se actualizó el pronóstico destacando como continuará el día y confirma la continuidad de las condiciones de mal tiempo , con temperaturas atípicas para la época.

Sin embargo, el pronóstico anticipa un quiebre en el patrón, con un ascenso térmico significativo a partir del lunes, que culmina con máximas cercanas a los 30°C el martes, trayendo consigo riesgo de viento Zonda en el sur.

La temperatura máxima promedio provincial se mantiene en apenas 20°C . Las lluvias, que iniciaron anoche, persisten con mayor intensidad en el Valle de Uco , la zona Sur , Rivadavia y Junín. Se espera que las precipitaciones en el Valle de Uco y el Sur del Gran Mendoza se extiendan hasta alrededor de las 20 . El Gran Mendoza podría ver un cese de las lluvias entre las 17 y 18 , quedando luego con cielo nublado.

Un viento leve del sur circula entre las 14 y 21 horas, afectando principalmente las zonas más pobladas y el sur provincial. La buena noticia es la baja probabilidad de desarrollos importantes de tormentas con granizo. En la alta montaña , el mal tiempo generalizado cede gradualmente, con mejoras y cielos más despejados a partir de las 21 o 22 horas.

El lunes marca el inicio del cambio de patrón. Las condiciones climáticas mejoran, lo que impulsa la temperatura máxima promedio provincial hasta los 27°C .

La mañana se presenta seminublada en el Gran Mendoza y la zona Este, mientras el resto de la provincia amanece con cielo despejado. El viento leve circula desde el sur hasta las 18, momento en que cambia su dirección a circulación leve del este hacia el oeste en la zona Sur. Hacia la noche, a partir de las 20, se esperan solo precipitaciones leves en Malargüe.

En Alta Montaña, se presenta despejado a seminublado durante el día. La probabilidad de precipitaciones leves se concentra en la parte Sur de la cordillera a partir de las 17. Las temperaturas mínimas se establecen en 13°C en el Valle de Uco y Malargüe.

Martes: Zonda y máximas cerca de 30°C

El martes será la jornada más calurosa del período, con máximas que oscilan entre 28°C y 29°C en promedio. Sin embargo, la subida de temperatura viene acompañada de la aparición de viento Zonda.

Se pronostica circulación de viento Zonda leve en Malargüe y el Sur de Malargüe entre las 15:00 y 20:00 horas. La tarde presenta condiciones de convección en el Sur, con probables lluvias en esa región que se extienden hacia el Valle de Uco durante la noche. El Gran Mendoza, en cambio, se mantiene parcialmente nublado sin riesgo de precipitación.

Defensa Civil mantiene el monitoreo de la situación meteorológica, especialmente ante la aparición del Zonda y el cambio en la dinámica de las tormentas.