Los alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires reactivaron la toma tras el turno noche

La comunidad estudiantil del Colegio Nacional de Buenos Aires reactivó este jueves por la noche la toma del establecimiento luego de haber suspendido momentáneamente la protesta durante la jornada. La ocupación fue retomada una vez finalizado el dictado de clases del turno noche y coincidió con la implementación de nuevas medidas de contingencia definidas por el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires .

A través de un reporte institucional, la rectora del colegio, Valeria Bergman, confirmó la continuidad de la protesta estudiantil y aseguró que la conducción acatará las disposiciones establecidas por el Consejo Superior de la UBA.

En ese marco, se resolvió que docentes y directivos permanezcan de manera permanente dentro del edificio ubicado sobre la calle Bolívar mientras continúe la permanencia de alumnos fuera del horario escolar habitual. La decisión quedó encuadrada dentro de la resolución “RESCS-2026-730-E-UBA-REC”.

Como consecuencia de la nueva ocupación, las autoridades informaron la paralización total de:

La suspensión se mantendrá hasta que se restablezcan las condiciones normales de funcionamiento dentro de la institución.

Además, la normativa obliga a mantener comunicación permanente con los adultos responsables de los estudiantes y prevé la futura reprogramación de las jornadas escolares perdidas.

Qué dijeron las autoridades del colegio

Desde el equipo de conducción solicitaron a las familias que reflexionen junto a los estudiantes sobre “los riesgos y responsabilidades” vinculados a este tipo de medidas de protesta.

También pidieron a madres, padres y responsables que retiren a los alumnos para resguardar su integridad física en la vía pública.

Cuáles son los reclamos detrás de la toma

Pese al conflicto operativo generado por la ocupación, las autoridades del Colegio Nacional de Buenos Aires manifestaron coincidencias con los reclamos generales impulsados por distintos sectores universitarios.

En particular, señalaron como demandas urgentes:

la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario;

y la actualización salarial del personal docente y no docente.

Finalmente, la conducción confirmó que continúan abiertos los canales de diálogo institucional y que ya se trabaja en una readecuación del calendario escolar para recuperar contenidos afectados por la medida de fuerza.