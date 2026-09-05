Edemsa anticipó cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este fin de semana
Según Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en varias zonas de la provincia este sábado y domingo.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 5 y domingo 6 de septiembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, habrá tres departamentos afectados este sábado (Tunuyán, Tupungato y San Rafael); en tanto que habrá cortes en distintas zonas de Ciudad, Guaymallén, Luján de Vuyo y Maipú el domingo.
Cortes de luz programados para este sábado 5/9
Tunuyán
- En calle Sarmiento, hacia el noreste de Crespo. En el Loteo Oldra y zonas aledañas; Colonia Las Rosas. De 10.00 a 13.30 h.
- Entre calles Bascuñán, Quintana, Carlos Vera y Ruta N°92 Las Rosas. En el Loteo Villa Anita, barrio El Sol y zonas aledañas; Colonia Las Rosas. De 9.30 a 13.30 h.
Tupungato
- En Ruta Provincial N°88, entre Calle N°3 y La Blanca; La Arboleda. De 15.30 a 19.30 h.
San Rafael
- Entre calles Bernardino Izuel, Hipólito Irigoyen, Belgrano y Pueyrredón. De 13.00 a 17.00 h.
Cortes de luz programados para el domingo 6/9
Ciudad
- Entre calles Vuelta de Obligado, Virgen del Carmen de Cuyo, Manuel Belgrano, Juan Kelesis y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
Guaymallén
- En calle Proyectada G121 y áreas adyacentes; Colonia Segovia. De 8.00 a 11.00 h.
Lujan
- En la intersección de calles Cipolletti y Lamadrid y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.
Maipú
- Entre calles Alsina, EL Aconcagua, Carril Sarmiento y 9 de Julio. En Loteo Prima Terra y zonas aledañas; Luzuriaga. De 9.00 a 13.00 h.