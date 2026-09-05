Increíble: así fue la nevada en el Gran Mendoza durante la noche de este sábado

Las últimas horas de la jornada estuvieron marcadas por una nevada que sorprendió a propios y extraños. Las postales no dejan de maravillar.

El frío polar se hizo sentir con fuerza en el Gran Mendoza durante la noche de este sábado. Tal como estaba previsto, la jornada estuvo marcada por las bajas temperaturas. En ese marco, apareció un invitado inesperado en el llano: la nieve.

Pasadas las 22 horas, la tenue lluvia que había empezado a manifestarse durante las últimas horas de la tarde mutó en nevada.

Así nevó durante la noche del sábado en Mendoza MDZ En las imágenes que quedaron registradas en un video se observa cómo los copos de nieve caían incesantemente, amagando a cubrir de a poco la zona de blanco. La postal sorprendió a quienes circulaban por la zona.