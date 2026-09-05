No viene al caso... el arte es impertinente, Naturaleza muerta pop

Un artista pop cruza a campo traviesa la realidad. ¡Una cita a ciegas! Y todo le devuelve en imágenes el crédito de ver! Mi reverencia a lo que fue… me hace ver. ¡Ver es con honor! Un árbol de gomero, a diario, caen hojas.

¡No es la expresión de la basura!

Es la espontaneidad de una pirueta. Danzan en el viento, por momentos se arrastran y, más evidentes que un signo, dejan de ser visibles.

¿Y si esas hojas en vez de desaparecer, que es la expresión de su erosión, la mirada redescubre su “siempre” al recrearlas obras de arte?

Antes de nada… todo.

“Mis hojas de gomero” 100% hojas de árbol y ese algo más: arte

El pasado es tal como nos podemos mirar.

El talle del pasado es el arte con la convicción y la actitud del “hoy”.

El pasado es tal como nos podemos mirar. Ilustración de Juan Barros.

Y la imagen es la elegancia que asume el paso del tiempo adviniendo presencial…

Diversas estrategias moldean la hoja del gomero a través de los meses de secado y la decisión técnica otorga identidad al color y la textura.

El iconográfico pop luce lo mirado significándolo con el humor de lo “bueno y barato”, el siempre que representa la “oferta” y las “promociones” y el cuento del “descuento”.

¡Todo por un clásico: ¡Los 99 centavos! (y delante elegir la cifra del engaño).

El arte pop es un modo de creer: la irreverencia.

Todo es tienda, marcas, ¡Dado por hecho!

Y a escondidas… el pensamiento conceptual.

Todo se transforma en la misma imagen

Y en la publicidad de la reticencia…

Un espejo nos devuelve Ver…

La naturaleza muerta pop evidencia lo que hoy vemos: la realidad atiborrada de las imágenes que causa la percepción incluso de sí mismos.

Lo cotidiano se consume en sí mismo.

Lo mirado adquiere el brillo de lo impasible de su existencia ahora vivificado por la significación: Parieron del gomero al arte.

¡Y la nostalgia es vestida casi de postal!

La inspiración es el mayor sinceramiento de la intimidad del artista.

La naturaleza muerta pop evidencia lo que hoy vemos. Gentileza.

Algo más que un recuerdo…

Y la gran tentación es la saturación de la mirada…

La hoja de gomero responde al traqueteo de ver por primera vez. Al auge de la memoria. A intervenir el proceso de la naturaleza.

El arte es como fuimos, sin saber exactamente, amados.

Y si no me mirás es porque no te miraste…

Hay mujeres que no besan para no creer.

Hay quienes no ven para no mirarse.

No se conoce lo que alguien puede dar hasta que se conoce por quién lo puede dar todo.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.