Con técnico interino, San Lorenzo logró un sufrido triunfo por 1-0 ante Talleres de Córdoba

En medio del caos, San Lorenzo obtuvo una victoria necesaria ante Talleres de Córdoba en el Nuevo Gasómetro al imponerse por 1-0 por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El equipo fue dirigido por Walter Perazzo, quien tomó las riendas de manera interina tras el despido de Néstor Gorosito. Ruben Darío Insua asumirá en las próximas horas y tendrá su tercer ciclo en el club.