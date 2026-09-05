Con técnico interino, San Lorenzo logró un sufrido triunfo por 1-0 ante Talleres de Córdoba
Alexis Cuello le dio la victoria al Ciclón, que espera por la asunción del Gallego Insua. Matías Galarza se fue expulsado por doble amarilla en el Matador.
En medio del caos, San Lorenzo obtuvo una victoria necesaria ante Talleres de Córdoba en el Nuevo Gasómetro al imponerse por 1-0 por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El equipo fue dirigido por Walter Perazzo, quien tomó las riendas de manera interina tras el despido de Néstor Gorosito. Ruben Darío Insua asumirá en las próximas horas y tendrá su tercer ciclo en el club.
El gol del desahogo para el Ciclón lo hizo Alexis Cuello, tras capturar la pelota que quedó flotando en la línea del arco de Ezequiel Unsain, luego de que le tapara el cabezazo a Danilo Arboleda, minutos más tarde de la expulsión del mediocampista de la T, Matías Galarza.
Cuello la empujó al gol y sentenció el triunfo de San Lorenzo
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