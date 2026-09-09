Medicamentos sin cargo de PAMI: cuál es el tope de ingreso para acceder en septiembre

Los jubilados de PAMI que no superen los $642.949,80 de ingresos mensuales podrán solicitar hasta seis medicamentos sin cargo en septiembre.

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El tope de ingresos es uno de los requisitos de PAMI para acceder a medicamentos sin cargo. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Con el aumento del 2,11% que reciben jubilados y pensionados en septiembre, también se actualizó uno de los parámetros que utiliza PAMI para entregar medicamentos sin cargo mediante el subsidio social.

El organismo indica que los afiliados pueden solicitar el subsidio social para medicamentos siempre que perciban ingresos mensuales inferiores a 1,5 haberes mínimos previsionales. En los hogares donde el afiliado o un integrante cuente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se eleva a tres haberes mínimos.

Con la actualización del haber mínimo previsional en septiembre, la jubilación mínima quedó establecida en $428.633,20. De esta manera, el límite de ingresos para acceder al subsidio social de PAMI es de $642.949,80. Los afiliados cuyos ingresos estén por debajo de ese monto pueden solicitar la cobertura de medicamentos ambulatorios.

El subsidio social permite acceder a medicamentos gratuitos para quienes cumplen las condiciones vigentes. Foto: Archivo Otros requisitos para acceder a los medicamentos sin cargo de PAMI Además del límite de ingresos, los afiliados deberán cumplir con las siguientes condiciones: