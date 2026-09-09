Medicamentos sin cargo de PAMI: cuál es el tope de ingreso para acceder en septiembre
Los jubilados de PAMI que no superen los $642.949,80 de ingresos mensuales podrán solicitar hasta seis medicamentos sin cargo en septiembre.
Con el aumento del 2,11% que reciben jubilados y pensionados en septiembre, también se actualizó uno de los parámetros que utiliza PAMI para entregar medicamentos sin cargo mediante el subsidio social.
El organismo indica que los afiliados pueden solicitar el subsidio social para medicamentos siempre que perciban ingresos mensuales inferiores a 1,5 haberes mínimos previsionales. En los hogares donde el afiliado o un integrante cuente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se eleva a tres haberes mínimos.
Con la actualización del haber mínimo previsional en septiembre, la jubilación mínima quedó establecida en $428.633,20. De esta manera, el límite de ingresos para acceder al subsidio social de PAMI es de $642.949,80. Los afiliados cuyos ingresos estén por debajo de ese monto pueden solicitar la cobertura de medicamentos ambulatorios.
Otros requisitos para acceder a los medicamentos sin cargo de PAMI
Además del límite de ingresos, los afiliados deberán cumplir con las siguientes condiciones:
No estar afiliados a una medicina prepaga.
No ser propietarios de más de un inmueble.
No poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo.
No tener vehículos con menos de diez años de antigüedad, salvo que el afiliado o un integrante del hogar tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD).
No ser titular de activos societarios que evidencien capacidad económica plena.
¿Cuántos medicamentos cubre el beneficio?
Quienes cumplan con los requisitos podrán solicitar hasta seis medicamentos sin cargo a través del subsidio social de PAMI. La aprobación de cada pedido queda sujeta a la evaluación de la Unidad de Gestión Local (UGL) correspondiente.