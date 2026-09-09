La Anmat canceló una empresa de productos médicos en Mendoza: había una escuela de boxeo

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) canceló la habilitación de una importadora de productos médicos de Mendoza después de detectar que en el depósito declarado por la empresa funcionaba una escuela de boxeo. Además, en otra disposición publicada el mismo día, el organismo prohibió la venta de un raticida que se comercializaba sin registro vigente.

La medida contra Rehue S.A., con domicilio legal en Las Heras, fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 5713/2026 y también incluyó la prohibición de uso, comercialización y distribución de todos los productos importados por la firma en el país.

La inspección se realizó como parte del trámite para renovar el Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y ampliar el rubro de la empresa.

Sin embargo, cuando los inspectores llegaron al depósito declarado en Entre Ríos 331, en la Ciudad de Mendoza, comprobaron que allí funcionaba una escuela de boxeo desde hacía aproximadamente seis meses. Además, Anmat verificó que la empresa no había iniciado ningún trámite para habilitar un nuevo domicilio.

Por ese motivo, el organismo resolvió cancelar el Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, dar de baja la autorización de funcionamiento de Rehue S.A., prohibir el uso, comercialización y distribución de todos los productos importados por la firma e iniciar un sumario sanitario por los incumplimientos detectados.

También prohibieron un raticida sin registro

En una segunda disposición, la 5707/2026, la Anmat prohibió en todo el territorio nacional el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad del raticida SUPERCygonazo.

Según explicó el organismo, el producto seguía comercializándose pese a que había perdido su registro después de que la empresa titular, Mendizabal, Ferraro y Larrinaga S.R.L., no renovara su habilitación como establecimiento elaborador de productos domisanitarios.

A fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios, la Anmat prohibió el raticida. Foto: Mercado Libre

Además, la autoridad sanitaria informó que la firma no respondió a las notificaciones oficiales y que el domicilio declarado ya no correspondía a la empresa, por lo que decidió retirar el producto del mercado para proteger a los consumidores.