Anmat amplía la advertencia sobre inyecciones para adelgazar no autorizadas

Anmat detectó la comercialización de péptidos como el Retatrutide a través de plataformas online y WhatsApp. No están aprobados y pueden ser letales.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió una alerta en septiembre sobre el uso de fármacos inyectables que circulan sin aprobación oficial y se utilizan para bajar de peso. La advertencia llegó en un contexto donde este tipo de productos ganó visibilidad pública, en parte por el testimonio de influencers que relataron sus propias experiencias con estas sustancias.

Una de ellas fue Sofía Gonet, quien aseguró que "todo el mundo que conozco se inyecta" y advirtió que "hay todo un mercado negro de péptidos en los gimnasios y entre los médicos; es mucho más grande de lo que se imaginan".

Anmat amplió advertencia por inyecciones para adelgazar. Foto: GETTY IMAGES Qué detectó Anmat El organismo confirmó que continúa detectando la comercialización de estos productos a través de plataformas de venta online y WhatsApp. Entre las sustancias identificadas se encuentran Retatrutide, BPC-157, TB-500, GHK inyectable, Ipamorelin/CJC-1295, MOTS-S, Epitalon, Semax/Selank, Melanotan II, AOD-9604 y DSIP.

El problema central es que Anmat desconoce los datos de sus fabricantes, su composición exacta y las condiciones en las que fueron elaborados. Sin esa información, el organismo no puede garantizar su calidad, seguridad ni eficacia.

Por qué son peligrosos Todos estos productos se comercializan en presentación inyectable, lo que implica un riesgo adicional: su elaboración requiere controles rigurosos y su aplicación debe estar supervisada por un profesional de la salud. En caso de estar contaminados, las consecuencias pueden ser graves e incluso letales.