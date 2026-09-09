La Anmat prohibió el uso y la venta de un raticida: los motivos

La Anmat confirmó este miércoles una nueva prohibición contra un pesticida para ratas. Los detalles y motivos de la medida.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, comercialización, distribución y publicidad de un raticida por irregularidades en el combate contra las ratas y ratones. Se trata del producto identificado como “SUPERCygonazo. Rodenticida Dosis Única”, elaborado por la firma Mendizabal, Ferraro y Larrinaga S.R.L.

A través de la Disposición 5707/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se informó que la pesquisa inició tras una consulta recepcionada por el Servicio de Domisanitarios del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal, dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, en la que tomaron conocimiento sobre la comercialización de productos sin registro ante la Anmat.

La Anmat prohibió un raticida: los motivos El motivo que originó la consulta efectuada se basó en las dudas sobre la legitimidad del producto con los siguientes datos de rotulado: SUPERCygonazo. Rodenticida DOSIS ÚNICA. Contiene BROMADIOLONE 0.005g. SUPERWARFARINICO-MONODÓSICO. RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA. CEBO EN GRANOS DE CEREAL. Fabricado por: Mendizabal, Ferraro y Larrinaga S.R.L. Cornelio Saavedra 2472 (B1605CSH) Munro – provincia de Buenos Aires.

Se verificó que el producto no cuenta con inscripción vigente ante el organismo debido a que en 2025 se había dado de baja la habilitación correspondiente a la firma ya que no solicitaron su reinscripción en el Registro Nacional de Establecimientos Domisanitarios, la cual tiene una validez de cinco años.

Al no hacer la reinscripción, los productos de la firma fueron dados de baja ante la Anmat, pero se constató que el raticida seguía vendiéndose, por lo que se envió una notificación al domicilio de la empresa.