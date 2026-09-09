Se mueve el plazo fijo: las tasas del 9 de septiembre, banco por banco

Las tasas de los bancos en plazo fijo se movieron en septiembre y el BCRA actualizó los porcentajes para depósitos de $100.000 a 30 días.

El BCRA publica las tasas que ofrecen los bancos para depósitos a 30 días en plazo fijo. Foto: Shutterstock

El plazo fijo volvió a moverse en septiembre y algunos bancos ajustaron sus tasas de interés. Comparar y mantenerse informado es fundamental para aquellos pequeños ahorristas que buscan generar rendimientos con sus pesos.

Esta herramienta de inversión brinda la posibilidad de conocer la tasa de interés al momento de constituir el plazo fijo. De esta manera, se puede saber cuánto será la ganancia al finalizar el período elegido. Es importante remarcar que, en un plazo fijo tradicional, no se podrá disponer del dinero antes del vencimiento. Algo diferente a lo que ofrecen las billeteras virtuales.

Comparar las opciones antes de invertir permite elegir la alternativa que más convenga. Foto: Archivo. Las tasas del plazo fijo, banco por banco Para conocer las tasas actualizadas del 9 de septiembre, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informa diariamente los porcentajes que ofrecen los bancos y entidades financieras para depósitos de $100.000 a 30 días. La información se presenta, por un lado, entre los bancos con mayor volumen de depósitos y, por otro, entre las entidades que informan la tasa de plazo fijo online para no clientes.

Diez bancos con mayor volumen de depósitos Banco Nación: 19,5% para clientes.

Banco Galicia: 17,75% para clientes.

BBVA Argentina: 19,5% para clientes.

Santander Argentina: 17% para clientes.

Banco Provincia: 21% para clientes y 22% para no clientes.

Banco Macro: 19,5% para clientes.

ICBC Argentina: 18,1% para clientes.

Banco Ciudad: 18% para clientes.

Banco Patagonia: 16% para clientes.

Banco Credicoop: 18,5% para clientes y no clientes. Otros bancos que informan tasa de plazo fijo online para no clientes Reba Compañía Financiera: 24% para clientes y no clientes.

Banco CMF: 23,5% para clientes y no clientes.

Crédito Regional: 23,5% para clientes y 23% para no clientes.

Banco Bica: 23% para clientes y no clientes.

Banco Comafi: 19% para clientes y no clientes.

Banco de Comercio: 21,5% para clientes y no clientes.

Banco de Formosa: 18,5% para clientes y no clientes.

Bancor: 20,75% para clientes y no clientes.

Banco del Chubut: 19,5% para clientes y no clientes.

Banco del Sol: 23% para clientes y no clientes.

Banco Dino: 20% para clientes y no clientes.

Banco Hipotecario: 18,5% para clientes y 22% para no clientes.

Banco Julio: 19% para clientes y no clientes.

Banco Mariva: 23% para clientes y no clientes.

Banco Masventas: 21% para clientes y 19% para no clientes.

Banco Meridian: 22,5% para clientes y 23,25% para no clientes.

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19% para clientes y 15% para no clientes.

Banco Voii: 22,75% para clientes y no clientes.

Bibank: 21,5% para clientes y no clientes. ¿Cuánto rinde un plazo fijo? La Tasa Nominal Anual (TNA) es el porcentaje de interés que ofrece el banco expresado en términos anuales. Para tener una referencia aproximada de cuánto puede rendir un plazo fijo a 30 días, se puede dividir la TNA por 12. Por ejemplo, con una TNA del 24%, el rendimiento mensual aproximado sería del 2%. Sobre un depósito de $100.000, esto representaría unos $2.000 de intereses al finalizar el período, por lo que se obtendrían aproximadamente $102.000.