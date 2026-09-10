Plazo fijo: qué banco paga más por invertir $500.000 durante 30 días

Quienes disponen de $500.000 y buscan mantenerlos inmovilizados durante un mes en plazo fijo encuentran diferencias importantes entre las entidades financieras. Las tasas nominales anuales relevadas van desde el 16% hasta el 24%, una brecha que modifica en más de $3.200 el interés obtenido al finalizar los 30 días.

El Banco Central dejó de establecer una tasa mínima obligatoria para estas colocaciones, por lo que cada entidad define el rendimiento ofrecido a sus clientes. El comparador oficial del BCRA reúne las tasas informadas por los bancos para depósitos online, aunque advierte que pueden cambiar según el monto, el plazo y el canal utilizado.

Entre las alternativas relevadas, Reba aparece con una Tasa Nominal Anual del 24%. La cotización publicada por la entidad se actualiza periódicamente y contempla colocaciones tradicionales desde 30 días. Con esa tasa, un depósito de $500.000 genera aproximadamente $9.863 de intereses y permite recuperar un total de $509.863 al vencimiento.

Por detrás se ubican Banco CMF y Crédito Regional, ambos con una TNA informada del 23,5%. En esos casos, el rendimiento estimado para el mismo capital y período llega a $9.658, por lo que el monto final ronda los $509.658. Estas propuestas superan las tasas de los bancos con mayor cantidad de depósitos, aunque antes de operar es necesario comprobar si aceptan colocaciones de no clientes y qué condiciones fijan para abrir la inversión.

Entre las entidades tradicionales, Banco Provincia encabeza la comparación con una TNA del 21% para el plazo fijo digital destinado a personas humanas. De acuerdo con sus tasas oficiales vigentes , invertir $500.000 durante 30 días produce cerca de $8.630 de intereses y deja un capital final de $508.630.

BBVA y Banco Macro ofrecen una TNA del 19,5% para ese monto y plazo. El rendimiento estimado es de $8.014, con un total de $508.014. La tasa puede verificarse en las tablas publicadas por BBVA y Banco Macro. Banco Nación informa un 18,75% para las operaciones electrónicas de personas humanas: la ganancia asciende a unos $7.705 y el depósito devuelve aproximadamente $507.705. Las condiciones figuran en el cuadro oficial del BNA.

Cómo calcular la ganancia de un plazo fijo

El interés aproximado se obtiene al multiplicar el capital por la TNA y por la cantidad de días, para luego dividir el resultado por 365. Este cálculo permite estimar el rendimiento de una colocación tradicional, pero el importe definitivo será el que muestre la entidad antes de confirmar la operación. Con una TNA del 16%, como la informada por Banco Patagonia para determinados canales, $500.000 generan cerca de $6.575 y se convierten en $506.575 al vencimiento.

Antes de elegir, también conviene revisar si la tasa corresponde a operaciones digitales o presenciales, clientes o no clientes. Durante el plazo acordado, el dinero no puede retirarse de un depósito tradicional. Además, una tasa nominal más alta no garantiza que la inversión supere la inflación del período. Los valores fueron relevados el 10 de septiembre de 2026 y pueden ser modificados por las entidades sin previo aviso.