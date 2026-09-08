Plazo fijo: el ranking de los bancos que más pagan por $1 millón

Conoce qué bancos pagan las tasas más altas por un plazo fijo a 30 días y cuánto se gana al invertir un millón de pesos este mes.

Las entidades digitales ofrecen los rendimientos más altos del mercado para constituir un plazo fijo a 30 días.

El escenario para las colocaciones a plazo fijo a 30 días presenta variaciones significativas según la entidad elegida. Actualmente, la diferencia entre los rendimientos que ofrecen los distintos bancos puede alcanzar hasta los 8 puntos porcentuales: mientras algunos pagan una Tasa Nominal Anual (TNA) del 16%, otras entidades llegan hasta el 24%.

Para facilitar la comparación de los rendimientos, los bancos informan diariamente al Banco Central de la República Argentina (BCRA) la tasa correspondiente a una inversión base de $100.000 a 30 días. Cabe destacar que el organismo monetario aclara que estos porcentajes pueden variar en función del monto final depositado o del plazo contratado.

Comparar la TNA antes de hacer un plazo fijo permite ganar más de $6.500 extra por cada millón depositado. Foto: Archivo Los rendimientos más altos del mercado, superiores al 20% anual a 30 días, se encuentran hoy en las entidades más pequeñas, al tiempo que la banca tradicional se ubica por debajo de esa franja. Esta dispersión se profundizó desde que el BCRA eliminó el piso de tasa de interés que obligaba a las instituciones a garantizar un rendimiento mínimo a los ahorristas.

Cuánto se gana a 30 días según el banco elegido Para entender el impacto de estas diferencias en el bolsillo del ahorrista, tomar como ejemplo una colocación de $1.000.000 permite apreciar la brecha con claridad. Al optar por una entidad que ofrece un interés de 24%, como Banco REBA, la ganancia asciende en un mes a $19.726,03, lo que permite retirar un total de $1.019.726,03.

En una franja similar se ubican opciones como Banco CMF o Crédito Regional (23,5% TNA), que otorgan $19.315,07 de retorno neto, mientras que firmas como Banco BICA, Banco del Sol o Banco Mariva (23% TNA) devuelven $18.904,11 de interés en el mismo período.