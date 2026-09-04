Hoja de ruta para ahorristas: ¿qué son las Lecap y cuánto rinden?

Para quienes tienen en el plazo fijo en pesos una de las alternativas de ahorro más usuales, vale la pena también contemplar otras opciones como ser las Lecap, que son letras del Tesoro Nacional emitidas en pesos a tasa fija, con plazos que van típicamente de 30 a 365 días.

Al igual que un plazo fijo , el inversor conoce desde el día de la compra exactamente cuántos pesos va a recibir al vencimiento, lo que también las convierte en el instrumento de referencia para quien busca previsibilidad en moneda local.

Pero, qué pasó en las últimas semanas por lo cual volvieron a ser atractivas: después de las últimas licitaciones del Tesoro, la curva de Lecaps (Letras del Tesoro Capitalizables) corrigió y se empinó, esto significa que los rendimientos subieron, sobre todo en los tramos medios, como ser 60 a 120 días de plazo.

Según los analistas, esta suba devolvió a la tasa fija en pesos niveles que la vuelven competitiva, después de semanas en las que la compresión de tasas de interés había reducido el atractivo del instrumento.

De modo que para el inversor-ahorrista , el empinamiento tiene una lectura práctica: hoy el mercado paga mejor por el mismo riesgo que hace un mes, y el premio por extender plazo dentro del tramo corto es acotado, lo que permite mantenerse líquido sin resignar rendimiento.

De ahí que en el mercado financiero hayan señalado en estos días que el empinamiento de la curva devolvió a la tasa fija en pesos un lugar central en las carteras: con tasas efectivas anuales cercanas al 28,5% y un mercado que descuenta desinflación, asegurar tasa a 60 a 110 días combina rendimiento y previsibilidad en un mismo movimiento.

¿Lecap o plazo fijo?

¿Qué pasa a la hora de elegir entre Lecap o plazo fijo? Para la mayoría de la gente, la comparación relevante es contra el plazo fijo bancario, y hoy la diferencia favorece a las Lecaps.

A los niveles actuales, la letra paga un premio por sobre la tasa de los bancos, con dos ventajas adicionales, una el mercado secundario donde el ahorrista puede vender antes del vencimiento si necesita los pesos, y otra es el acceso a plazos que el plazo fijo tradicional no ofrece con la misma flexibilidad.

Claro que el plazo fijo conserva una ventaja de simplicidad operativa para quien nunca operó en el mercado de capitales. Sin embargo, con una cuenta comitente abierta, esa diferencia desaparece. Hoy incluso se llegan a sacar vía online.

Plazos y algo más

Ahora bien, qué plazo conviene elegir: eso depende del horizonte de los pesos. Los especialistas aconsejan para perfiles de excedentes de tesorería o liquidez de corto plazo, la Lecap S16O6 a 66 días que captura la tasa sin comprometer los fondos más allá de octubre.

Mientras que para pesos que pueden quedarse invertidos hasta fin de noviembre, la Lecap S30N6 ofrece prácticamente la misma tasa efectiva anual con 45 días más de tasa asegurada, algo que se considera valioso si el proceso de desinflación continúa y las tasas nominales bajan.

En el actual contexto, el mercado parece que piensa que asegurar tasa fija hacia adelante tiene sentido: si la inflación sigue cediendo, las tasas efectivas anuales de hoy se recordarán como un buen punto de entrada.

Precios y tasas

Para aquellos que se plantean el interrogante de qué pasaría si se necesitan los pesos antes del vencimiento vale señalar que: las Lecaps cotizan en el mercado secundario y pueden venderse cualquier día hábil. El precio de venta depende de las tasas de ese momento, por lo que salir antes puede implicar un rendimiento distinto al proyectado.

Al comparar un plazo fijo vs una Lecap en términos de riesgo, hay que señalar que en el caso del depósito rige la garantía de depósitos según la normativa vigente, mientras que, en el caso de las Lecaps al ser instrumentos de deuda del Tesoro Nacional en pesos, el riesgo principal es el soberano en moneda local.

No debe soslayarse que, al ser a tasa fija, una aceleración inesperada de la inflación puede erosionar el rendimiento real, aunque el capital nominal está definido desde el inicio. Es al igual que el plazo fijo de fácil acceso, es decir, se puede entrar con montos bajos como ser $10.000.

Para aquellos que alguna vez invirtieron o ahorraron con un fondo común de inversión vale también la comparación vs una Lecap. Por ejemplo, en el caso de Lecap vs fondo de money market (invierte en general en renta fija y plazos fijos): El money market prioriza liquidez inmediata con tasa algo menor, mientras que la Lecap paga más a cambio de fijar un plazo.

Por eso suelen recomendar para excedentes de pesos con fecha conocida, la letra suele ser más eficiente.