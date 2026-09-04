Plazo fijo o billetera virtual: las tasas y condiciones que conviene comparar

Los pesos destinados a gastos del mes ya no tienen por qué quedar inmóviles hasta que llegue cada vencimiento. En septiembre, las cuentas que pagan intereses diarios volvieron a ajustar su oferta y una plataforma neuquina tomó distancia: Calfpay exhibe una TNA del 37%, por encima del promedio del plazo fijo bancario.

La cifra modifica la fotografía difundida el 3 de septiembre, cuando un relevamiento de rendimientos situaba a Calfpay en 28% y a Mercado Pago en el puesto 15, con 18,62%. La página oficial de Calfpay publica ahora un 37% anual e informa que la aplicación está disponible en todo el país. La diferencia deja una advertencia: cualquier ranking puede quedar desactualizado en pocas horas.

En el corte del 3 de septiembre, detrás de Calfpay aparecían Banco Bica, con 22%; Carrefour Banco, con 21%; Lemon Cash, con 20,50%; Cocos Pay, con 20,44%; y el fondo de Ualá, con 20,08%. Fiwind mostraba 20%, Personal Pay 19,35%, mientras que la cuenta bancaria de Ualá y Naranja X llegaban al 19%. Las condiciones oficiales, sin embargo, agregan matices.

Banco Bica paga 22% únicamente sobre los primeros $750.000; luego aplica tasas del 19% y del 16% según el saldo. Naranja X , en tanto, remunera hasta $1 millón. La propuesta visible de Ualá parte del 19% y permite elevar la tasa mediante determinados consumos u operaciones mensuales.

Aunque suelen agruparse bajo la expresión “billeteras que pagan intereses”, los productos no son idénticos. Algunas alternativas remuneran una caja de ahorro bancaria; otras invierten automáticamente el saldo en un Fondo Común de Inversión de liquidez inmediata. En el segundo caso, la tasa que aparece en pantalla suele surgir del comportamiento reciente del fondo y no representa una promesa de rentabilidad futura.

Fiwind, por ejemplo, aclara que su rendimiento depende del FCI Delta Pesos, puede modificarse diariamente y no cuenta con las garantías aplicables a los depósitos bancarios. También pueden variar el plazo de rescate, los costos y el horario considerado para calcular la ganancia.

Cómo quedan frente al plazo fijo tradicional

El último informe monetario del Banco Central, publicado el 3 de septiembre con datos al día 2, ubicó la tasa promedio de los plazos fijos minoristas a 30 días en 22,14% anual. Ese nivel resulta similar al máximo de Banco Bica, supera varias tasas base de cuentas remuneradas y queda por debajo del porcentaje publicado por Calfpay. La comparación, de todos modos, no se agota en el número: el plazo fijo inmoviliza el capital hasta el vencimiento, mientras que las billeteras permiten usar o transferir el saldo, aunque pueden cambiar la tasa durante el mes.

Antes de mover el dinero, conviene revisar la aplicación y no quedarse solamente con el porcentaje promocionado. El monto máximo remunerado, la necesidad de activar el beneficio, los consumos exigidos para acceder a una tasa superior y el tipo de producto determinan la ganancia real. Para los pesos que deben permanecer disponibles, la liquidez puede pesar más que una diferencia pequeña de tasa. Si el ahorro no se utilizará durante varias semanas, el plazo fijo continúa siendo una alternativa previsible, con una rentabilidad conocida desde el comienzo.