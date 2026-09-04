Morosidad: el Banco Nación confirmó que reduce las tasas de sus préstamos personales

El Banco Nación confirmó este viernes que continúa ampliando su oferta crediticia con un conjunto de medidas orientadas a facilitar el acceso al financiamiento. La medida está destinada a aquellos usuarios que perciben sus haberes o beneficios previsionales en la institución.

En esta oportunidad, la entidad reduce las tasas de sus préstamos personales entre 6 y 10 pp , para aquellos usuarios que perciben sus haberes o beneficios previsionales en la institución con tasas preferenciales, reafirmando su compromiso de ofrecer las mejores condiciones a quienes eligen este Banco para administrar sus ingresos.

El comunicado oficial se da en un contexto en el que la morosidad crece día a día en Argentina.

La medida permite obtener cuotas más bajas e incrementar la capacidad de acceso al financiamiento. Por ejemplo, para un cliente que cobra sus haberes en BNA, por un crédito de $ 10.000.000 a 72 meses, la cuota inicial pasa de $ 582.839 a $ 518.328, lo que representa una disminución de $ 64.511 (11,1 %).

Del mismo modo, el ingreso mínimo requerido cae de $ 1.665.252 a $ 1.480.938; es decir, $ 184.314 menos (11,1 %), ampliando las posibilidades de inclusión financiera para trabajadores y jubilados que operan habitualmente con la entidad.

Estas soluciones se suman a la oferta que, en los últimos meses, el Banco Nación amplió para que los clientes puedan reorganizar sus economías personales.

La propuesta completa que brinda el BNA incluye alternativas para consolidar deudas de distintas entidades en una única financiación, refinanciar préstamos vigentes mediante esquemas de largo plazo con cuotas iniciales más accesibles y abonar saldos de tarjeta de crédito bajo criterios de sustentabilidad financiera.

Estas medidas permiten unificar y extender los plazos de sus obligaciones, así como reducir la carga mensual de compromisos, brindando una solución concreta para quienes necesitan reorganizar sus economías personales y recuperar capacidad de pago.