Banco Nación renovó el descuento en nafta: cómo ahorrar 20% cada viernes

El beneficio rige los viernes hasta enero, exige pagar con MODO BNA+ y permite recuperar hasta $10.000 por cliente cada mes en estaciones adheridas a Banco Nación.

El costo de llenar el tanque vuelve a tener un alivio para los clientes del Banco Nación. La entidad renovó su promoción en combustibles y amplió el alcance de la propuesta: durante los próximos meses habrá un reintegro del 20% para quienes paguen los viernes y cumplan con la modalidad establecida.

La nueva etapa comenzó el 1° de septiembre de 2026 y permanecerá vigente hasta el 31 de enero de 2027. El programa incluye estaciones adheridas de Axion, Dapsa, Gulf, Shell e YPF. La condición central es elegir el viernes para realizar la carga, ya que los consumos efectuados durante el resto de la semana quedan fuera del beneficio. La información fue actualizada en el portal oficial de Semana Nación.

Cómo obtener el descuento del Banco Nación Para acceder al reintegro, el pago debe realizarse de manera presencial mediante MODO desde la aplicación BNA+. El cliente tiene que escanear el código QR de MODO disponible en la estación y seleccionar una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por el Banco Nación. No participan las tarjetas de débito ni las operaciones abonadas con dinero disponible en la cuenta. Tampoco se aceptan pagos procesados mediante códigos QR generados por otras billeteras virtuales. El banco explica en su sitio institucional que las tarjetas deben estar previamente vinculadas a BNA+ para operar con esta modalidad.

El procedimiento requiere ingresar a la aplicación, elegir la opción “Pagá con MODO”, escanear el código exhibido por el comercio y seleccionar una de las tarjetas habilitadas. Antes de confirmar la operación, conviene comprobar que la estación figure en el buscador oficial, porque la inclusión de una petrolera no significa que todos sus establecimientos participen. La promoción se aplica solamente en puntos de venta adheridos y no alcanza a cualquier comercio de las cinco marcas.

Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ. Cuánto hay que gastar para recuperar los $10.000 El reintegro máximo es de $10.000 por cliente y por mes calendario. Como el ahorro equivale al 20% del consumo, para utilizar el beneficio completo se deben acumular cargas por $50.000 durante los viernes de un mismo mes. Por ejemplo, una persona que gaste $30.000 recibirá $6.000, mientras que alguien que alcance los $50.000 obtendrá el tope disponible. Los consumos posteriores ya no generarán nuevas devoluciones hasta el comienzo del mes siguiente.