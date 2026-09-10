Plazo fijo: cuánto se gana con $2.000.000 en los principales bancos
El rendimiento de tu inversión en plazo fijo puede variar según la entidad y el plazo elegido, siendo fundamental comparar las ofertas vigentes.
PQuienes utilizan el plazo fijo como instrumento para diversificar sus ahorros deben mantenerse atentos a los cambios de tasas. En septiembre, varios bancos mostraron movimientos y entre las principales entidades el promedio de rendimiento se ubica en 18,36%.
Además de seguir las tasas, conviene observar las diferencias que presentan las mismas entidades para depósitos online versus presenciales, y tener en cuenta que el plazo elegido también puede influir en el rendimiento final.
Plazo fijo: cuánto se gana con una inversión de $2.000.000 a 30 días
Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, Banco Provincia encabeza el ranking con una TNA del 21%. Con esta tasa, una inversión de $2.000.000 genera una ganancia de $34.521 y permite retirar un total de $2.034.521 al finalizar los 30 días.
Le siguen BBVA y Banco Macro, ambos con una TNA del 19,5%. A 30 días, $2.000.000 generan $32.055 de intereses, por lo que el monto final asciende a $2.032.055.
Banco Nación aparece más abajo, con una TNA del 18,75%, un escalón por debajo de los niveles que ofrecía hasta hace unos días, cuando encabezaba el ranking con una tasa del 20%. Con la tasa actual, la misma inversión genera $30.822 de ganancia y permite obtener $2.030.822 al finalizar el plazo.
En el tramo intermedio se encuentran Banco Credicoop, con una TNA del 18,5% y una ganancia de $30.411; ICBC, con una tasa del 18,1% y $29.753 de intereses; y Banco Ciudad, con una TNA del 18%, que genera $29.589.
Más abajo aparece Banco Galicia, con una TNA del 17,75%. En este caso, una inversión de $2.000.000 genera $29.178 de intereses y un monto final de $2.029.178.
El tramo más bajo entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos corresponde a Santander y Banco Patagonia. Santander ofrece una TNA del 16,5%, al igual que Banco Patagonia, por lo que una inversión de $2.000.000 genera $27.123 de intereses y permite retirar $2.027.123 al finalizar los 30 días.