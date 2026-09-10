Plazo fijo: cuánto se gana con $2.000.000 en los principales bancos

PQuienes utilizan el plazo fijo como instrumento para diversificar sus ahorros deben mantenerse atentos a los cambios de tasas. En septiembre, varios bancos mostraron movimientos y entre las principales entidades el promedio de rendimiento se ubica en 18,36%.

Además de seguir las tasas, conviene observar las diferencias que presentan las mismas entidades para depósitos online versus presenciales, y tener en cuenta que el plazo elegido también puede influir en el rendimiento final.

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, Banco Provincia encabeza el ranking con una TNA del 21%. Con esta tasa, una inversión de $2.000.000 genera una ganancia de $34.521 y permite retirar un total de $2.034.521 al finalizar los 30 días.

Le siguen BBVA y Banco Macro, ambos con una TNA del 19,5%. A 30 días, $2.000.000 generan $32.055 de intereses, por lo que el monto final asciende a $2.032.055.

Banco Nación aparece más abajo, con una TNA del 18,75%, un escalón por debajo de los niveles que ofrecía hasta hace unos días , cuando encabezaba el ranking con una tasa del 20%. Con la tasa actual, la misma inversión genera $30.822 de ganancia y permite obtener $2.030.822 al finalizar el plazo.

En el tramo intermedio se encuentran Banco Credicoop, con una TNA del 18,5% y una ganancia de $30.411; ICBC, con una tasa del 18,1% y $29.753 de intereses; y Banco Ciudad, con una TNA del 18%, que genera $29.589.

Más abajo aparece Banco Galicia, con una TNA del 17,75%. En este caso, una inversión de $2.000.000 genera $29.178 de intereses y un monto final de $2.029.178.

El tramo más bajo entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos corresponde a Santander y Banco Patagonia. Santander ofrece una TNA del 16,5%, al igual que Banco Patagonia, por lo que una inversión de $2.000.000 genera $27.123 de intereses y permite retirar $2.027.123 al finalizar los 30 días.