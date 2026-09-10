Quini 6: 16 apostadores ganaron más de $24 millones en el Siempre Sale
Los principales pozos del Quini 6 quedaron vacantes para el próximo sorteo del día domingo 13 de septiembre.
El Quini 6 volvió a sortear este miércoles 9 de septiembre con importantes pozos millonarios en sus distintas modalidades. En esta oportunidad, los primeros premios de Tradicional, La Segunda y Revancha quedaron vacantes, mientras que en Siempre Sale hubo 16 apuestas ganadoras con cinco aciertos.
Tradicional Primer Sorteo del Quini 6
Los números que salieron en el Tradicional Primer Sorteo fueron 10, 19, 22, 29, 36 y 43. El pozo destinado al primer premio era de $2.120.249.224,80, pero quedó vacante al no registrarse apuestas ganadoras con los seis aciertos.
La Segunda del Quini 6
En La Segunda del Quini 6, los números sorteados fueron 03, 10, 24, 28, 32 y 45. El primer premio tenía un pozo de $2.479.827.697,20, que también quedó vacante al no haber apuestas ganadoras con los seis aciertos.
La Revancha del Quini 6
Por su parte, en La Revancha salieron los números 00, 08, 20, 23, 24 y 32. En esta modalidad había un pozo de $7.486.366.464, que quedó vacante al no registrarse apuestas ganadoras con los seis aciertos.
Siempre Sale del Quini 6
Finalmente, en Siempre Sale los números fueron 01, 09, 21, 30, 35 y 41. Hubo 16 apuestas ganadoras con cinco aciertos, que se llevarán $24.370.591,50 cada una, sobre un pozo de $389.929.464.
Cuándo es el próximo sorteo
El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el domingo 13 de septiembre de 2026 a las 21.15. Según el extracto oficial, el próximo pozo estimado será de $14.450.000.000, por lo que los apostadores volverán a participar por importantes premios en las distintas modalidades.