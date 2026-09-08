Monotributo: qué deben hacer los contribuyentes antes del 21 de septiembre

Los contribuyentes del Monotributo deben tener en cuenta que el 21 de septiembre vence la cuota mensual, cuya fecha habitual se traslada por caer domingo.

Los monotributistas deberán tener en cuenta una fecha clave en el calendario de septiembre. Se trata del lunes 21, día en que vencerá la cuota mensual del régimen del monotributo. Como el día 20, fecha habitual de vencimiento, cae domingo, ARCA traslada la obligación al primer día hábil siguiente para cumplir con el pago

La cuota del monotributo contempla distintos componentes, entre ellos el impuesto integrado, los aportes destinados a la obra social y la jubilación. Para realizar el pago, los contribuyentes de todas las categorías deben utilizar medios electrónicos, mientras que la modalidad presencial queda limitada a determinados casos, como el monotributo social, los asociados a cooperativas de trabajo y los trabajadores independientes promovidos.

Los contribuyentes pueden verificar deudas y emitir comprobantes desde la web de ARCA. Walter Moreno/Mdz. Realizada con Moto G72 Cómo consultar la situación fiscal y saldos en ARCA La revisión del estado de cuenta se realiza mediante la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA), el sistema de ARCA que permite controlar el registro de los pagos, calcular deudas con sus respectivos intereses y visualizar saldos a favor para generar los VEP correspondientes.

A la hora de cumplir con la obligación, los contribuyentes pueden adherir el pago al débito automático o utilizar los medios electrónicos disponibles. Desde el organismo recuerdan que los comprobantes o saldos actualizados pueden demorar unos días en verse reflejados en la pantalla de la CCMA, debido a los plazos bancarios de acreditación de fondos.

Cuánto se paga de Monotributo según la categoría En cuanto a los montos, el importe mensual varía según la categoría y el tipo de actividad. La categoría A tiene una cuota de $49.527,18, mientras que la B abona $56.379,08. Para la categoría C, el monto es de $66.020,12 para servicios y $64.530,58 para venta de cosas muebles; en la D asciende a $84.612,93 y $82.564,81, respectivamente. En las categorías superiores, los valores continúan aumentando y pueden superar ampliamente el millón de pesos.