Cómo inscribirse en el monotributo desde cero y empezar a facturar

Empezar una actividad independiente también obliga a ordenar la situación impositiva. Para quienes venden productos o prestan servicios por cuenta propia, el monotributo concentra en una cuota mensual el componente tributario, los aportes jubilatorios y la obra social. El alta puede realizarse por internet, aunque exige completar varios pasos previos.

Antes de iniciar el trámite conviene estimar cuánto se facturará durante los próximos 12 meses y verificar que la actividad cumpla los límites del régimen. Desde agosto de 2026, el ingreso bruto anual máximo es de $126.610.838,75, mientras que el precio unitario de venta de bienes no puede superar los $716.840,77. También se consideran la superficie utilizada, el consumo eléctrico, los alquileres y la cantidad de actividades o unidades de explotación.

El primer requisito es contar con CUIT y clave fiscal con nivel de seguridad suficiente. La contraseña puede obtenerse desde la aplicación móvil de ARCA mediante el escaneo del DNI y una validación facial. Quien todavía no tenga CUIT deberá adjuntar el frente y dorso del documento, una fotografía del rostro y un comprobante de domicilio.

Después corresponde constituir el Domicilio Fiscal Electrónico, una casilla obligatoria donde el organismo envía notificaciones oficiales. Para habilitarla hay que informar un correo electrónico y un número de celular. Con esos datos listos, el contribuyente debe ingresar al Registro Único Tributario, declarar su domicilio fiscal, señalar en qué jurisdicción trabajará y elegir el código que describa con mayor precisión su actividad. El proceso completo está detallado en la guía oficial de ARCA .

El alta continúa dentro del portal Monotributo. Una vez allí, hay que seleccionar “Darse de alta” e indicar cómo se desarrollará el trabajo: de manera independiente, como integrante de una cooperativa o bajo el régimen de trabajador promovido. El sistema solicitará el mes de inicio, la actividad declarada, la facturación anual estimada, el precio máximo de los productos vendidos y los datos del local, oficina o establecimiento, si corresponde. Con esa información asignará una categoría. Los valores vigentes desde agosto de 2026 comienzan en la A, que admite ingresos de hasta $12.009.410,45 y tiene una cuota mensual total de $49.527,18. Los montos aumentan progresivamente hasta la categoría K.

Jubilación, obra social e impuestos provinciales

La siguiente pantalla pide definir la situación previsional. No paga los mismos componentes una persona que solo trabaja por cuenta propia que alguien con empleo en relación de dependencia, un jubilado o quien aporta a una caja provincial. Luego debe elegirse una obra social e indicar si se incorporarán familiares, lo que eleva la cuota.

Antes de confirmar, es importante revisar cada dato porque la categoría y el importe mensual se calculan a partir de esa declaración. En las jurisdicciones adheridas funciona además el Monotributo Unificado, que reúne en un solo pago las obligaciones nacionales e Ingresos Brutos. El sistema está disponible, entre otros distritos, en Mendoza, Córdoba, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, aunque los pasos locales pueden variar.

Qué hacer después de obtener el alta

La inscripción termina cuando el contribuyente confirma la información y descarga su constancia y credencial de pago. Sin embargo, todavía falta preparar la facturación. Todos los monotributistas deben emitir comprobantes electrónicos tipo C, excepto las exportaciones, para las que corresponden facturas E.

Antes de generar el primer comprobante hay que habilitar un punto de venta y asociarlo con “Comprobantes en línea”, el facturador simplificado u otro sistema admitido. ARCA explica que cada método necesita un punto de venta diferente en su apartado de facturación. La cuota vence el día 20 de cada mes y puede abonarse mediante débito automático, volante electrónico de pago u otras modalidades habilitadas. Como los datos ingresados determinan la obligación fiscal, ante actividades múltiples, operaciones en varias provincias o dudas sobre la categoría, resulta aconsejable consultar a un contador.