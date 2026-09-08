Luis Caputo descartó un "plan platita" para 2027 y proyectó deflación para los próximos 5 años

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó qu e el Gobierno mantendrá su programa económico durante 2027, pese a que Javier Milei buscará la reelección , y descartó que el oficialismo vaya a modificar el rumbo fiscal o cambiario con el objetivo de obtener un beneficio electoral.

Durante una charla con alumnos de la Universidad Torcuato Di Tella, Caputo rechazó la posibilidad de aumentar el gasto público o permitir una suba del dólar para impulsar el consumo y la actividad antes de los comicios : "Tendrían que cambiar de ministro, lo cual podría ser posible, pero lo que seguro no es posible es que tendrían que cambiar de presidente", afirmó el funcionario al ser consultado sobre un eventual cambio de estrategia económica.

El ministro fue contundente al referirse a la posibilidad de flexibilizar el equilibrio de las cuentas públicas durante el año electoral: " Jamás evaluaría cambiar el superávit fiscal . Soy extremadamente ortodoxo”, sostuvo Caputo, quien vinculó buena parte de las crisis económicas argentinas con los desequilibrios fiscales.

“Siempre tuve claro que el problema en la Argentina era fiscal . Tuve la suerte de encontrarme con el Presidente, que es el hombre clave para llevar esto adelante. Hemos tenido 22 crisis de las cuales 20 tienen origen fiscal ”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la Argentina necesita construir credibilidad a partir de resultados concretos y no mediante políticas de corto plazo : "Lo que ha faltado en Argentina es una visión a largo plazo. Siempre se ha especulado con un plan platita porque vienen las elecciones. Lo que quiere la política es manejar un negocio y ahí se distorsiona todo ".

El Gobierno no buscará subir el dólar para impulsar la economía

Durante la exposición, Caputo también fue consultado sobre una eventual estrategia que contemplara destinar medio punto del PBI a obra pública y permitir que el dólar subiera hasta los $1800 para mejorar las posibilidades electorales del oficialismo.

El ministro rechazó esa alternativa y sostuvo que sería incompatible con el rumbo que mantiene junto a Milei: "Nosotros venimos a hacer lo que es moralmente justo".

Luis Caputo descartó que el Gobierno suba el dólar

En esa línea, cuestionó las políticas económicas orientadas a obtener resultados inmediatos antes de una elección y sostuvo que ese tipo de decisiones terminan generando distorsiones; "Nosotros consideramos que es moralmente injusto que la gente tenga que pagar las cosas en Argentina dos, tres, cinco, diez veces lo que valían en un país vecino; es moralmente injusto. Y eso se da producto siempre, como digo, de tener esa visión cortoplacista de querer ganar las elecciones, además de una visión económicamente errónea".

Caputo comparó el plan económico de Milei con el de Macri

El titular del Palacio de Hacienda también se refirió a su paso por el gobierno de Mauricio Macri y marcó diferencias con la estrategia económica que aplica actualmente la administración de Milei: "Esta época es muy diferente a la de Macri porque, si bien en aquella época se heredó un déficit parecido en lo fiscal, se decidió achicarlo gradualmente y ni siquiera en los dos primeros años resultó".

Según Caputo, una de las principales diferencias está en la forma de abordar el financiamiento del Estado: "Hoy lo que estamos viendo es refinanciamientos; no hay nuevo endeudamiento. La deuda es hija del déficit. En el caso nuestro, no tenemos necesidad de tomar deuda; lo que hacemos es refinanciar la que va venciendo”.

Por qué Caputo dice que Argentina debe reducir su dependencia de Wall Street

Caputo también planteó que uno de los objetivos del Gobierno es desarrollar un mercado de capitales local que permita financiar a empresas, pymes y nuevos proyectos productivos: "La Argentina no tiene un mercado de capitales, entonces creo que hay que generar un mercado de capitales para que las grandes empresas, pymes y jóvenes tengan acceso a financiamiento, que es la herramienta básica para iniciar cualquier proyecto".

El ministro consideró que la menor participación del Estado argentino en los mercados internacionales puede abrir espacio para otros emisores: "La Argentina tiene que reducir la dependencia histórica con Wall Street porque el sector público le sacó financiamiento al sector privado”.

Según su explicación, si el Estado deja de competir por esos recursos, provincias y empresas podrían contar con mayor margen para financiar proyectos productivos. A eso agregó el costo que tendría actualmente para el país volver a emitir deuda en los mercados internacionales: "Finalmente, si nos financiamos en el mercado, tenemos que hacerlo a 200 o 300 puntos más altos de lo que venimos haciendo".

Caputo anticipó un escenario de inflación muy baja

Durante la charla, el ministro también se mostró optimista respecto del futuro de la economía argentina y destacó el potencial del país por sus recursos naturales y su capacidad de aumentar la productividad: "Si nos aislamos, somos los Picapiedras. No hay alternativa, pero tenemos la ventaja de contar con los recursos que el mundo necesita”, sostuvo.

Caputo afirmó que la Argentina se encuentra en una posición favorable y proyectó una fuerte caída de la inflación: "No veo posibilidad de que acá a cinco años no estemos en 0% o deflación”, aseguró.