Los 1.000 días de Luis Caputo: inflación, dólar, riesgo país y actividad económica

El Gobierno cumple 1.000 días y el ministro de Economía, Luis Caputo , es uno de los pocos funcionarios del gabinete que se mantiene desde el inicio de la gestión libertaria.

En este aniversario, MDZ recopiló cómo evolucionó la inflación, el dólar, el riesgo país y la actividad económica durante este período.

La inflación es uno de las banderas que alza el Gobierno y el equipo económico. También será uno de los ejes narrativos del oficialismo de cara a las elecciones de 2027.

El IPC tuvo un un pico de 25,5% en diciembre de 2023, tras el salto cambiario inicial. En 2024 cerró con un acumulado de 117,8%. Mientras que en 2025 la variación interanual continuó a la baja hasta consolidar un acumulado anual de 31,5%. En lo que va de 2026, el guarismo acumula 19,3%. Esto arroja una inflación acumulada desde noviembre de 2023 roza el 328%.

De acuerdo a varias estimaciones privadas, pese a una desaceleración de la inflación, y se espera continúe hacia adelante aunque en un ritmo más lento, el ingreso de disponible de los hogares se mantiene en niveles por debajo previo a que asuma la presidencia Javier Milei y Caputo ocupe la poltrona del quinto piso del Palacio de Hacienda. Esto hace que el consumo masivo en supermercados no repunte.

Actividad económica

El presidente, Javier Milei, apuntó contra quienes hablan de un crecimiento "a dos velocidades", con sectores que despegan y otras que padecen el cambio de modelo productivo.

La actividad económica mostró una dinámica dispar. Según estimaciones de Invecq, desde que asumió Milei, los sectores considerados ganadores acumularon un crecimiento del 18%, mientras que los perdedores sufrieron una caída del 8% en el mismo período.

La recuperación se destaca en sectores exportadores e intensivos en capital: agro, minería, hidrocarburos en Vaca Muerta e intermediación financiera.

En contraste, los de mano de obra intensiva, como el comercio minorista, la construcción y la industria manufacturera vienen rezagados.

Dólar

El dólar oficial minorista pasó de cerce de los $400 a un salto inicial de $800 en diciembre de 2023, apenas asumió Milei.

El esquema cambiario pasó por varias etapas, desde una actualización mensual de crawling peg, luego luego se implementó un esquema de flotación entre bandas cambiarias.

Por otra parte, los argentinos compraron más de US$ 37.000 millones para ahorro desde la flexibilización del cepo. Así, parecen seguir los consejos de Toto, cuando en julio de 2025 lanzó: "Comprá, no te la pierdas campeón".

Riesgo país

El equipo económico recibió un riesgo país en torno a los 1.900 puntos básicos en diciembre de 2023.

El índice que elabora el JP Morga descendió progresivamente. Aunque en la previa electoral de octubre de 2025 volvió a tensionarse y rozó los 1.500 puntos.

El indicador cotiza actualmente en las 490 unidades, aunque los especialista estiman debe acercar a los 350 puntos idealmente para poder colocar deuda en Wall Street.