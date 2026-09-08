Inteligencia Artificial en empresas: cómo es el escenario de disrupción

Encuesta nacional en Argentina acerca de adopción en las empresas de Inteligencia Artificial incluyendo pequeñas y medianas, a cargo del Centro de Estudios sobre Políticas Económicas, encontró que el 41,6% de lasconsultadas ya utiliza al menos una tecnología de IA.

La IA empresarial en Argentina atrae a organizaciones que todavía están definiendo en qué procesos la tecnología realmente genera valor. La IA empresarial en Argentina atrae a organizaciones que todavía están definiendo en qué procesos la tecnología realmente genera valor.

Se aplican inversiones en todas las escalas y en relación a la tecnología, pero muchas de las empresas todavía están descubriendo en qué proceso o sistema les conviene esta revolución en ciernes. La exploración es un mar revuelto para innovar en la cultura corporativa. Y desafiante para muchos.

La característica del mercado a desarrollar entre empresas en la Argentina y en la región ha sido uno de los atractivos que permitieron el desembarco de un jugador global que a poco de presentarse concretó un hito en su historia.

Es la startup de IA Wonderful , que acaba de anunciar el cierre de una ronda de inversión por 550 millones de dólares, que aumentó su valuación: hoy es un gigante de 5.000 mil millones de dólares. La ronda fue liderada por Insight Partners y contó con la participación de Salesforce y de inversores existentes, como Index Ventures, IVP, Vine Ventures, 9Yards y Bessemer Venture Partners.

El progreso de la sociedad será tanto mejor o tanto peor, según la actitud ante la IA. Y a la disposición de complementarse o no con humanoides que presentan destrezas inéditas.

Cada día es más visible la importancia para las empresas de Argentina aliarse a estos procesos de avanzada. No es una restricción de costos bajon ningún aspecto, sino ir al lado disruptivo, la nueva normalidad.

Lo reafirmó, ante una consulta reciente Federico Ruiz Guiñazú, gerente general para el Cono Sur de Wonderful. Entre varias respuestas, explicó: "El objetivo ahora es profundizar esas capacidades y hacer que más empresas puedan pasar de experimentar con IA a incorporarla realmente en su operación".

Empresariado

Muchas empresas argentinas están ante un tiempo que puede ser visto como una bisagra histórica. Es una dinámica vertiginosa, que requiere amplitud mental y predisposición a la prueba y al error. Las pocas certezas sobre el éxito o no de una incursión en este terreno están bajo llave. No hay una fórmula.

Y eso es bastante más garantía de mayor acceso a las oportunidades. En una época a esto le decían que era una columna de la democracia. Pero no siempre lo que brilla es oro.

El empresariado de este tiempo asiste a una inmensidad, que se hace más inmensa mientras se hace camino al andar. El empresariado de este tiempo asiste a una inmensidad, que se hace más inmensa mientras se hace camino al andar.

Guillermo Langot, Co fundador y CEO de Oppers, hoy la única plataforma en Argentina que ofrece los agentes conversacionales con IA, agrega: “Para las compañías argentinas, la oportunidad está en encontrar qué decisiones de negocio podrían mejorar si fueran capaces de conversar de manera sistemática con sus clientes”.

La transformación que se impone, segundo a segundo y sin exagerar, no es apenas un paso tecnológico. Varios expertos no dudan en sentenciar que la IA en empresas será un tsunami metodológico, esto es, el corazón de la cultura corporativa.

Inteligencia Artificial

La IA ha facilitado y abaratado la creación de nuevos programas y funcionalidades desde cero para las empresas. Sin embargo, los agentes de codificación de IA aún no pueden encargarse fácilmente de mantener el software actualizado y adaptarlo a las nuevas prioridades empresariales.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, comentó en un podcast reciente que la disrupción en la industria del software no se había producido tan rápido como esperaba. Gran parte de la razón, explicó, es que los hábitos no cambian fácilmente.

A veces en estos temas se aleja la mirada sobre lo humano, lo que impacta en el prójimo. Es como si se debiera recordar que al final somos personas intentando vivir mejor. A veces el mundo se niega. A veces en estos temas se aleja la mirada sobre lo humano, lo que impacta en el prójimo. Es como si se debiera recordar que al final somos personas intentando vivir mejor. A veces el mundo se niega.

El ejecutivo de Wonderful precisa que Argentina está dando el "salto de eficiencia" a transformación disruptiva. Señala Ruiz Guiñazú: "el mercado pasa de utilizar la Inteligenca Artificial para meramente reducir costos o acelerar tareas existentes, a habilitar nuevos productos, procesos y modelos de negocio que antes no eran viables".

La IA interviene en mayor eficiencia en proceso de producción de energía de fuentes alternativas. IA

Pymes

En la Patagonia se están preparando proyectos de vanguardia para produccir energía eólica, gas y aire frío, con la esperanza de atraer a las grandes empresas de computación en la nube. No extraña la presentación de proyectos en las provincias al sur con acuerdos iniciales previstos, en algunos casos, para fin de año.

Alrededor de un proyecto principal de OpenAI se encuentran otras inversiones de menor envergadura. El importante generador Pampa Energia está impulsando un centro de datos junto a su planta térmica Loma de la Lata en Neuquén, dimensionado hasta 500 MW, con una infraestructura eléctrica que costará casi 900 millones de dólares.

El viento patagónico acapara los planes de logística de la tecnología dominante, más allá de sus dueños. El viento patagónico acapara los planes de logística de la tecnología dominante, más allá de sus dueños.

FlexDomes está solicitando una primera fase de 120 MW en Neuquén por 1.400 millones de dólares. La empresa polaca Green Capital ha esbozado una primera etapa de 3.000 millones de dólares en Chubut con el objetivo de 300 MW, con ambiciones de alcanzar los 3.000 MW.

Sam Altman

El proyecto principal, sin embargo, es la carta de intención que OpenAI firmó en octubre con Sur Energy para una planta de hasta 500 MW.

El anunció fue dado por el presidente Javier Milei. En esa perfomance hizo una aparición en video Sam Altman, uno de los más polémicos capitanes de la tecnología en esta década.

Se espera una inversión de alrededor de 25 mil millones de dólares, con una primera fase de 100 MW prevista para 2027.

Se trata de la participación latinoamericana en el programa Stargate, junto con proyectos en Noruega, el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos.

Las empresas en transición: el foco de Federico Ruiz Giiñazú. El desembarco de Wonderful en Argentina casi coincidió con la nueva valoración de la compañía de IA: 5 mil millones de dólares.

Software

A la hora de detallar el diálogo con Federico Ruiz Guiñazú, gerente generalde Wonderful transcribo el ida y vuelta, para entender lo que se está viniendo a una velocidad que a veces nos deja tiesos.

- La empresa acaba de cerrar una ronda de US$550 millones. ¿En qué áreas prioritarias de desarrollo de producto e infraestructura global se enfocará principalmente este capital?

- En dos frentes: seguir acelerando el desarrollo del producto y ampliar nuestra capacidad de llevarlo a producción a escala global. En los últimos meses Wonderful evolucionó desde una plataforma de agentes hacia un AI OS completo, capaz de automatizar workflows de punta a punta, construir aplicaciones nativas de IA y coordinar agentes en distintas áreas de una organización. El objetivo ahora es profundizar esas capacidades y hacer que más empresas puedan pasar de experimentar con IA a incorporarla realmente en su operación. El segundo eje es nuestra capacidad de despliegue. La tecnología por sí sola no alcanza en el mundo enterprise: hay que integrarla con datos, sistemas existentes, procesos y equipos. Por eso vamos a seguir expandiendo nuestros equipos de deployment a nivel global, que trabajan junto a los clientes para llevar los casos de uso a producción y después transferir esa capacidad a los equipos internos.

- ¿Cómo garantizan una capa de gobernanza e integración abierta, sin obligar a las empresas a reemplazar sus sistemas preexistentes?

- Para nosotros, la premisa es exactamente la contraria: una empresa no debería tener que reemplazar su stack tecnológico para poder incorporar AI. El AI OS funciona como una capa abierta sobre la infraestructura existente. Se integra con los sistemas que la compañía ya utiliza, permite trabajar con distintos modelos y da una capa común para gobernar agentes, workflows, datos y aplicaciones. Permite a usuarios técnicos y usuarios no técnicos construir y gobernar agentes, reutilizando integraciones, skills y tools de manera segura.

No buscamos solamente gente que sepa construir tecnología; buscamos gente capaz de hacer que la tecnología funcione dentro de una empresa real. No buscamos solamente gente que sepa construir tecnología; buscamos gente capaz de hacer que la tecnología funcione dentro de una empresa real.

- ¿Por qué se eligió a Buenos Aires como centro de talento para el Cono Sur? ¿Y qué perfil de profesionales están buscando incorporar?

- Buenos Aires tiene una combinación que para nosotros es esencial: talento técnico de primer nivel, una cultura muy fuerte de resolución de problemas y una enorme experiencia trabajando con compañías complejas. Para una empresa como Wonderful, que combina tecnología con implementación, eso es especialmente valioso. Estamos buscando perfiles que puedan moverse entre tecnología y negocio: ingenieros, perfiles técnicos y especialistas en datos, pero también personas con experiencia en operaciones, consultoría y transformación empresarial.

- Un rasgo distintivo de Wonderful es el trabajo codo a codo de sus ingenieros de despliegue con los clientes. ¿Cómo es el proceso de transferencia de conocimiento para que las empresas pasen a operar la plataforma de manera autónoma?

El objetivo desde el principio no es generar dependencia del proveedor, sino todo lo contrario: que el cliente gane músculo interno. Para nosotros la métrica que empieza a importar es no solamente cuánto cuesta hacer una tarea, sino qué es capaz de hacer la organización que antes no podía hacer. Ese es el concepto de throughput que venimos planteando: medir la IA por la capacidad adicional que genera para el negocio.