Inteligencia artificial: por qué las empresas ya no deberían medir su éxito solo por la productividad

Durante los últimos dos años, la inteligencia artificial estuvo asociada a una promesa clara: hacer más en menos tiempo. Desde redactar un informe hasta escribir código o automatizar procesos, la productividad se convirtió en la principal medida para evaluar el impacto de estas herramientas.

Pero a medida que la IA deja de ser una novedad y pasa a formar parte del trabajo cotidiano, la conversación empieza a cambiar. Si hoy muchas de esas tareas pueden resolverse en minutos, la pregunta ya no es solamente cuánto más podemos producir, sino qué hacemos con esa nueva capacidad.

En nuestra empresa , especializada en el diseño y desarrollo de soluciones digitales, esa discusión dejó de ser teórica. La incorporación de inteligencia artificial en distintas etapas del ciclo de desarrollo permitió acelerar tareas que antes demandaban mucho más tiempo, pero también puso en evidencia que la productividad, por sí sola, no alcanza para medir el impacto de la tecnología .

En la práctica, esta aceleración también empieza a modificar dónde aparecen los cuellos de botella. Cuando generar deja de ser lo más difícil, revisar, validar y priorizar adquieren mayor peso. Una organización puede aumentar significativamente su capacidad de producción y, al mismo tiempo, generar nuevos desafíos de calidad, coordinación o foco si no desarrolla mecanismos para procesar esa mayor capacidad.

Muchas empresas todavía miden el éxito de la IA por cuánto acelera una tarea. Pero la pregunta correcta debería ser otra: ¿qué decisiones permite tomar mejor? Cuando la IA acelera la ejecución, el verdadero desafío es transformar esa velocidad en impacto para el negocio.

Durante los últimos dos años, la inteligencia artificial estuvo asociada a una promesa clara, hacer más en menos tiempo. Archivo.

Este desplazamiento no implica solamente un cambio en las tareas de cada persona. También modifica la forma en que los equipos trabajan y se relacionan entre sí. A medida que la IA asume una parte cada vez mayor de la ejecución, empiezan a cobrar más importancia capacidades como comprender el problema antes de resolverlo, construir el contexto adecuado que la IA necesita para trabajar y validar críticamente los resultados obtenidos.

La IA amplifica la forma en que una organización ya trabaja. Si hay criterios compartidos, conocimiento bien estructurado y buena coordinación entre disciplinas, amplifica su capacidad para generar valor. Si esas condiciones no existen, también amplifica la fricción.

Aunque el desarrollo de software es uno de los ámbitos donde este cambio ya resulta más visible, la discusión se extiende a otras actividades basadas en conocimiento. En todas aparece un desafío similar: integrar la IA no solo para acelerar tareas, sino para fortalecer la capacidad de decidir, innovar y generar resultados. La ventaja competitiva no va a estar en quién adopte IA primero, sino en la capacidad de cada organización para rediseñar cómo trabaja: qué delega a la IA, qué valida, cómo construye contexto y dónde mantiene la decisión humana.

La pregunta, entonces, ya no es cuánto más rápido puede trabajar una organización con IA, sino qué es capaz de hacer mejor gracias a esa velocidad.

* Alejandro Alessi, Chief Technology Officer de Flux IT.