La inteligencia artificial se convierte en la nueva herramienta para combatir el fraude en las compras online

La inteligencia artificial empieza a ocupar un lugar central en la lucha contra el fraude en las compras online . El crecimiento del comercio electrónico y la sofisticación de las estafas obligaron a las plataformas y compañías del sector a desarrollar nuevas herramientas capaces de analizar grandes volúmenes de operaciones en tiempo real.

En este escenario, el uso de sistemas basados en IA permite identificar patrones de comportamiento, detectar operaciones sospechosas y diferenciar posibles intentos de fraude de aquellas compras realizadas por clientes legítimos. El objetivo es reducir las pérdidas sin generar obstáculos innecesarios para quienes buscan completar una operación.

Durante un reciente encuentro de la industria del comercio electrónico, se analizaron los principales desafíos que atraviesa el sector y el impacto que tienen las nuevas tecnologías en la seguridad de las transacciones. Los datos muestran la magnitud del fenómeno: fueron analizadas alrededor de 80 millones de operaciones, con niveles de aprobación superiores al 97%.

El avance de estas herramientas también permitió evitar pérdidas superiores a los 25 millones de dólares. Al mismo tiempo, los sistemas de prevención lograron reducir la incidencia del fraude hasta ubicarse en torno al 0,10%, muy por debajo del promedio regional, estimado en 2,7%.

Argentina representa además una parte significativa del volumen de operaciones procesadas en la región, con cerca del 15%. En un mercado donde cada vez más consumidores utilizan canales digitales para realizar sus compras , contar con mecanismos capaces de detectar amenazas rápidamente se convirtió en un factor clave para sostener la confianza.

La inteligencia artificial empieza a ocupar un lugar central en la lucha contra el fraude en las compras online. Archivo.

Más seguridad, menos pérdidas

La evolución tecnológica apunta ahora hacia sistemas cada vez más autónomos. Los llamados agentes de inteligencia artificial pueden analizar información, tomar decisiones y actuar frente a determinados riesgos con una intervención humana cada vez menor.

La nueva estrategia de la industria podría resumirse en una premisa: combatir la inteligencia artificial utilizada para cometer fraudes con inteligencia artificial. La carrera tecnológica plantea así un desafío permanente, en el que los sistemas de seguridad deben evolucionar al mismo ritmo que las nuevas formas de ataque.

El escenario también abre una discusión sobre el futuro del comercio electrónico. Mientras las empresas buscan reducir el fraude y proteger a los consumidores, también necesitan mantener procesos ágiles que no terminen rechazando operaciones legítimas. En ese equilibrio, la inteligencia artificial aparece como una de las principales herramientas para mejorar la seguridad sin frenar las ventas.

La participación de la empresa en el eCommerce Day Argentina reafirma a la compañía como uno de los pocos proveedores especialistas en antifraude del país y referente del servicio en toda América Latina.

* Ignacio Stagnaro, CCO de Koin.