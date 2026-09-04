Finaer llegó a Mendoza: garantías de alquiler, mercado inmobiliario e inteligencia artificial.

Finaer, empresa argentina especializada en garantías de alquiler, presentó oficialmente su llegada a Mendoza con un encuentro que reunió a corredores, martilleros, profesionales, representantes de instituciones y referentes del mercado inmobiliario local.

La jornada se realizó en el Hotel Hilton Mendoza y tuvo como principales speakers a Claudio Zuchovicki y Joan Cwaik, quienes abordaron dos de los grandes desafíos que atraviesa actualmente el real estate: el contexto económico y el impacto de las nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial.

El encuentro se enmarcó en el plan de expansión federal de Finaer, que busca ampliar la presencia de la compañía en distintas provincias y acercar soluciones digitales para agilizar y simplificar los procesos vinculados a los contratos de alquiler.

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la coyuntura económica y su impacto sobre el mercado inmobiliario. Claudio Zuchovicki, especialista en finanzas y análisis económico, analizó la actualidad económica y las perspectivas para el sector.

Durante su exposición, puso el foco en las principales variables que inciden en las decisiones de inversión y en el comportamiento de propietarios, inquilinos e inversores.

El análisis permitió abordar los desafíos que enfrenta el mercado inmobiliario en un escenario en el que las condiciones económicas continúan teniendo un peso relevante sobre las decisiones vinculadas a la compra, venta y alquiler de propiedades.

Inteligencia artificial aplicada al trabajo inmobiliario

La inteligencia artificial fue otro de los grandes protagonistas del encuentro. Joan Cwaik, divulgador tecnológico y conferencista, presentó distintas aplicaciones concretas de estas herramientas y explicó cómo pueden incorporarse a la actividad cotidiana de los profesionales inmobiliarios.

El objetivo fue mostrar de qué manera la IA puede contribuir a optimizar tareas, mejorar procesos y ganar eficiencia, en un sector que atraviesa una acelerada transformación digital.

La incorporación de estas tecnologías plantea nuevas oportunidades para las inmobiliarias, desde la automatización de tareas hasta la optimización de procesos y la mejora de la experiencia de los clientes.

Finaer apuesta por crecer en Mendoza

La llegada a Mendoza forma parte de la estrategia de expansión territorial de Finaer y representa un paso relevante para la compañía dentro del mercado locativo de la provincia.

“Desembarcar en Mendoza representa un paso estratégico dentro de nuestro plan federal y una oportunidad para acompañar el crecimiento y la profesionalización del mercado locativo de la región”, señaló Anabella Tarrío Godoy, Gerente General de Finaer.

La ejecutiva destacó además el impacto que tienen las operaciones de alquiler en la vida cotidiana de las personas y los negocios.

“Detrás de cada garantía hay un proyecto de vida o de negocio: una familia que se muda, alguien que da un paso hacia su independencia o un emprendedor que abre un local. Nuestro compromiso es brindar previsibilidad, agilidad y respaldo a propietarios, inquilinos e inmobiliarias”, agregó.

Garantías de alquiler con procesos 100% digitales

La expansión de Finaer en Mendoza también apunta a profundizar la digitalización de las operaciones inmobiliarias. La compañía cuenta con una plataforma que permite gestionar las garantías de alquiler de manera completamente digital, con validación remota y firma electrónica.

Según explicó Diego Giani, Director Comercial de Finaer, el objetivo es que la tecnología permita simplificar la gestión tanto para las inmobiliarias como para sus clientes.

“El mercado inmobiliario actual exige velocidad y procesos simples. Nuestra plataforma permite que las inmobiliarias puedan autogestionar sus operaciones en tiempo real y obtener una aprobación en un plazo máximo de 24 horas una vez presentada la documentación”, destacó.

La transformación digital del mercado inmobiliario

El desembarco de Finaer en Mendoza se suma a una estrategia de crecimiento que combina expansión territorial y transformación digital.

La jornada permitió poner en común dos de los temas que hoy atraviesan al real estate: un escenario económico que condiciona las decisiones de propietarios, inquilinos e inversores, y la incorporación acelerada de tecnologías que están modificando la manera en que los profesionales trabajan y se relacionan con sus clientes.

Con su llegada a Mendoza, Finaer busca consolidarse como un nuevo actor dentro del ecosistema inmobiliario provincial y ofrecer una alternativa digital para uno de los puntos centrales de cualquier operación de alquiler: contar con una garantía ágil, segura y respaldada.