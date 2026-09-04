BlowMax cumple 25 años en Mendoza: la historia de una cadena que creció junto a los comercios y las familias
Hay empresas que forman parte de la rutina cotidiana. BlowMax es una de ellas y este año tiene un motivo especial para celebrar: cumple 25 años en Mendoza.
Hay empresas que forman parte de la rutina cotidiana. Están en las compras del hogar, en el abastecimiento del comercio de barrio y en esas visitas que se repiten semana tras semana. BlowMax es una de ellas y este año tiene un motivo especial para celebrar: cumple 25 años en Mendoza.
En este cuarto de siglo, la compañía pasó de ser un clásico mayorista a consolidarse como una red de mayoristas de cercanía, con una presencia que se extiende por distintos puntos de la provincia.
Una cadena mayorista nacida en Mendoza
BlowMax es la única cadena 100% mendocina del rubro y actualmente cuenta con cuatro sucursales ubicadas estratégicamente en Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo y Las Heras.
La expansión tuvo como uno de sus ejes principales la cercanía con los consumidores. La propuesta busca combinar comodidad y rapidez para quienes realizan las compras del hogar, pero también para comerciantes, gastronómicos, hoteleros y empresas que necesitan abastecerse de manera habitual.
A lo largo de estos 25 años, ese vínculo con la comunidad también se construyó a través de una red de proveedores mendocinos y nacionales, con una mirada puesta en acompañar tanto a las familias como a los pequeños y medianos comercios.
Variedad, precios y una experiencia de compra más ágil
Uno de los pilares de la propuesta de BlowMax es el surtido. La cadena reúne marcas reconocidas, alternativas de calidad y productos de productores locales, con una estrategia orientada a ofrecer precios competitivos.
El objetivo es atender diferentes necesidades de compra: desde el consumo familiar hasta el abastecimiento de comercios minoristas y empresas.
A esto se suma una apuesta por modernizar la experiencia dentro de sus sucursales, con espacios pensados para hacer las compras de manera rápida y cómoda.
La apuesta por la tecnología
La transformación también llegó al modo de comprar. BlowMax cuenta con una plataforma de e-commerce propia, que permite realizar pedidos desde distintos dispositivos.
La compañía también desarrolló Puntos Blow, un programa de beneficios destinado a empresas, entidades y asociaciones, tanto públicas como privadas.
La incorporación de herramientas digitales forma parte de una estrategia que busca complementar la experiencia presencial y facilitar el acceso a la propuesta de la cadena.
25 años y $25 millones en premios
El aniversario llega acompañado de un festejo pensado para quienes fueron parte de esta historia para celebrar su aniversario junto a las familias mendocinas, y sorteos de carritos de mercadería todas las semanas, $25 millones en más de 100 carros.
La iniciativa busca poner el foco en los clientes y devolver, en forma de celebración, parte del vínculo construido durante este cuarto de siglo.
“Cumplir 25 años siendo la única cadena 100% mendocina de nuestro rubro nos llena de orgullo y profunda gratitud. Esta trayectoria no la hicimos solos: la construimos mano a mano con nuestros colaboradores, nuestros proveedores locales y, fundamentalmente, con cada familia y comerciante mendocino que nos elige día a día”, señalaron desde la dirección de BlowMax.