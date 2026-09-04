BlowMax cumple 25 años en Mendoza: la historia de una cadena que creció junto a los comercios y las familias

Hay empresas que forman parte de la rutina cotidiana. Están en las compras del hogar, en el abastecimiento del comercio de barrio y en esas visitas que se repiten semana tras semana. BlowMax es una de ellas y este año tiene un motivo especial para celebrar: cumple 25 años en Mendoza.

En este cuarto de siglo, la compañía pasó de ser un clásico mayorista a consolidarse como una red de mayoristas de cercanía, con una presencia que se extiende por distintos puntos de la provincia.

BlowMax es la única cadena 100% mendocina del rubro y actualmente cuenta con cuatro sucursales ubicadas estratégicamente en Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo y Las Heras.

La expansión tuvo como uno de sus ejes principales la cercanía con los consumidores. La propuesta busca combinar comodidad y rapidez para quienes realizan las compras del hogar, pero también para comerciantes, gastronómicos, hoteleros y empresas que necesitan abastecerse de manera habitual.

A lo largo de estos 25 años, ese vínculo con la comunidad también se construyó a través de una red de proveedores mendocinos y nacionales, con una mirada puesta en acompañar tanto a las familias como a los pequeños y medianos comercios.

Variedad, precios y una experiencia de compra más ágil

Uno de los pilares de la propuesta de BlowMax es el surtido. La cadena reúne marcas reconocidas, alternativas de calidad y productos de productores locales, con una estrategia orientada a ofrecer precios competitivos.

El objetivo es atender diferentes necesidades de compra: desde el consumo familiar hasta el abastecimiento de comercios minoristas y empresas.

A esto se suma una apuesta por modernizar la experiencia dentro de sus sucursales, con espacios pensados para hacer las compras de manera rápida y cómoda.

La apuesta por la tecnología

La transformación también llegó al modo de comprar. BlowMax cuenta con una plataforma de e-commerce propia, que permite realizar pedidos desde distintos dispositivos.

La compañía también desarrolló Puntos Blow, un programa de beneficios destinado a empresas, entidades y asociaciones, tanto públicas como privadas.

En este cuarto de siglo, la compañía pasó de ser un clásico mayorista a consolidarse como una red de mayoristas.

La incorporación de herramientas digitales forma parte de una estrategia que busca complementar la experiencia presencial y facilitar el acceso a la propuesta de la cadena.

25 años y $25 millones en premios

El aniversario llega acompañado de un festejo pensado para quienes fueron parte de esta historia para celebrar su aniversario junto a las familias mendocinas, y sorteos de carritos de mercadería todas las semanas, $25 millones en más de 100 carros.

La iniciativa busca poner el foco en los clientes y devolver, en forma de celebración, parte del vínculo construido durante este cuarto de siglo.

“Cumplir 25 años siendo la única cadena 100% mendocina de nuestro rubro nos llena de orgullo y profunda gratitud. Esta trayectoria no la hicimos solos: la construimos mano a mano con nuestros colaboradores, nuestros proveedores locales y, fundamentalmente, con cada familia y comerciante mendocino que nos elige día a día”, señalaron desde la dirección de BlowMax.