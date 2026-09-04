Osaka: una delicada tensión de la fusión entre Perú y Japón

Osaka practica la cocina fusión sin subrayarla. Perú y Japón aparecen en el plato como dos lenguajes que aprendieron a escucharse: uno aporta intensidad y memoria; el otro, precisión y silencio. El resultado es una cocina que no necesita levantar la voz para hacerse notar. Hay restaurantes que decoran sus platos y restaurantes que construyen una estética. Osaka pertenece a estos últimos.

La historia de Osaka empieza en Lima, en 2002, casi como empiezan algunas de las historias que después adquieren dimensiones inesperadas: dos amigos de infancia, Diego Herrera y Diego de la Puente, montan durante el verano una pequeña cabaña junto al mar para cocinar comida japonesa. La temporada funciona tan bien que aquella experiencia provisoria se convierte en un proyecto permanente. Nace Osaka. Cinco años después, la marca cruza por primera vez las fronteras del Perú y llega a Buenos Aires.

Argentina será el primer territorio de expansión de una marca que después continuará su recorrido por Chile, Brasil y otros destinos. La palabra Nikkei suele utilizarse con ligereza, como si alcanzara con mezclar sushi y ceviche para explicar una tradición mucho más profunda. En realidad, la cocina Nikkei nace del encuentro histórico entre la inmigración japonesa y el Perú: técnicas, productos y formas de comer que, después de décadas de convivencia, terminaron produciendo una identidad culinaria nueva. Osaka trabaja sobre esa herencia, pero no parece interesado en convertirla en una pieza de museo. La toma como punto de partida y la lleva hacia un territorio contemporáneo, donde la técnica japonesa funciona como una arquitectura capaz de sostener sabores peruanos, productos locales y gestos de otras cocinas asiáticas.

La nueva carta de Osaka es el resultado de dos o tres meses de trabajo antes de llegar a la mesa: pruebas, ajustes, diseño y evaluación junto al equipo corporativo y el equipo de salón como los mozos que prueban todo para tener cada detalle. Cindy, al frente de la cocina ejecutiva en Buenos Aires, trabaja sobre una estructura que conserva cerca del 90% de la identidad internacional de la marca y reserva un 10% para creaciones pensadas específicamente para cada país.

En Argentina, esa adaptación supone además un desafío particular: un público acostumbrado a la carne al que Osaka busca llevar hacia el pescado, los mariscos y una cocina donde la técnica importa tanto como el producto. La nueva propuesta mantiene algunos clásicos como puente e incorpora platos que profundizan el lenguaje propio de la casa. En ese proceso, el cuidado del pescado ocupa un lugar central. La frescura, la cadena de frío y la rotación son determinantes, y la cocina trabaja también con pescados curados para reforzar su seguridad y modificar su textura.

De allí surgen nuevos nigiris como el Hotate Truffle, de vieira tibia terminada al soplete con mantequilla de trufa negra, aceite de trufa blanca, lima y sal; el Inka, de atún curado, ají amarillo, chalaquita, quinua negra y cilantro; y el Ebi Mentaiko, de langostino blanqueado con una salsa de mayonesa y Grana Padano, también gratinado al fuego. Tres piezas pequeñas que condensan el método de Osaka: producto cuidado, técnica japonesa y una identidad peruana que no aparece como adorno, sino integrada en el sabor. Antes de que llegue la comida, Osaka ofrece un otoshi, una pequeña entrada de cortesía que funciona como anticipo de lo que vendrá y permite comenzar a explorar la cocina de la casa, ese gesto aparece como una suerte de primer bocado, deliberadamente pequeño pero significativo.

En el Nikkei Bar. El pescado llega tratado con respeto japonés, pero rara vez queda solo. El Ceviche Moriawase, con pesca del día, pulpo, leche de tigre de rocoto, maíz chulpi y langostinos crocantes, tiene la acidez y el nervio del Perú, aunque la composición responde a una sensibilidad japonesa: cada elemento ocupa su lugar y cada textura tiene una función. El Nigiri Inca es todavía más elocuente: atún, ají amarillo, quinua negra, chalaquita y cilantro se acomodan sobre el arroz como si la pequeña pieza de sushi fuera un lienzo. Y el Nori Furai, con salmón y palta envueltos en nori crocante y salsa tare, convierte el contraste entre lo cremoso y lo crujiente en una de las pequeñas obsesiones de la casa. Otro especial el Tumbo Shrimp, langostinos crocantes en salsa de cítricos ligeramente picante.

Es en esos bocados donde mejor se entiende qué hace Osaka con la cocina japonesa y peruana. No se trata de agregar un ingrediente peruano a una receta japonesa para conseguir una etiqueta exótica. La operación es más delicada: modificar el equilibrio del plato hasta que ambas tradiciones dejen de verse como capas superpuestas. El ají amarillo no está allí para “peruanizar” un nigiri; la quinua no funciona como adorno; el rocoto no llega para anunciar su presencia. Cada ingrediente entra porque tiene algo que decir. Después está la Peruvian Izakaya, el territorio donde el restaurante abandona por un momento la precisión fría del pescado y deja que aparezca el fuego. El Tako Truffle lleva pulpo crocante, panca miso, puré de papa amarilla, edamame y chalaquita. El plato avanza entre humo, dulzor, fermentación y acidez sin perder ligereza. El Pato Mochero, servido sobre arroz al wok con cecina, shiitake y miel de pomelo, es más oscuro, más profundo, casi nocturno.

Cuando el restaurante se vuelve una escena

El salón acompaña esa cocina sin competir con ella. La arquitectura actual de Osaka apuesta por líneas limpias, una iluminación estudiada y una decoración que busca sugerir antes que explicar. Hay una relación deliberada entre el espacio y la comida: las nubes que flotan en la arquitectura remiten a los nori crackers de la cocina, y esa correspondencia convierte la decoración en parte de la narrativa gastronómica. No es un escenario construido para fotografiar platos; es un espacio pensado para que la experiencia tenga continuidad cuando el plato abandona la mesa. El Osaka de Colegiales, abierto hace casi tres años, representa además una evolución respecto de la antigua arquitectura de la marca y se acerca a la imagen contemporánea que hoy sostiene Osaka en otros destinos.

La barra merece sentarse en la misma conversación. Kero no funciona como un apéndice líquido de la cocina sino como otro escenario de la misma idea. El Aka Sour, elaborado con pisco 1615 Acholado, cardamomo, limón, chicha y un cubo de hielo de Malbec, toma una fórmula reconocible y la desplaza hacia un paisaje decididamente sudamericano. El Kintsugi Rock, con whisky, amaro, Campari, higos, café peruano y umami, tiene una complejidad más adulta; mientras que el Matcha Swizzle, con ron, edamame, absenta, limón y matcha, lleva la conversación directamente hacia Asia.

La barra, como la cocina, no busca impresionar mediante acumulación: trabaja sobre la tensión entre ingredientes que, en principio, no tendrían por qué encontrarse. Y esa tensión continúa en los postres. Sakura Sando une chocolate blanco, té de cereza, pistacho y maíz peruano; Toffee Kh convierte la lúcuma en un cheesecake de estilo vasco acompañado por helado de chocolate y toffee de café; Miso Lúcuma lleva la fruta peruana hacia la manzana caramelizada, el merengue de almendra y un butterscotch de miso. Para la nueva carta se está probando el Coffee Kh una preparación de helado de chocolate con una pequeña torta vasca en su interior, acompañada por una salsa de toffee y un elemento crocante, el chocolate tiene un punto ligeramente amargo y el toffee aporta el dulzor necesario sin volverlo empalagoso, buscando un equilibrio entre las distintas texturas. Otro postre nuevo son los Duo Mochis, uno relleno de crema helada de dulce de leche y otro de maracuyá con corazón de mango; el primero suma una base de feuilletine (también llamada base crujiente o croustillant), chocolate blanco, masa de mochi y un polvo de canela y cacao. Está pensado para comerse de un solo bocado. Son finales que no buscan la dulzura fácil. Hay una voluntad de contraste, de dejar que el último bocado conserve algo de la conversación que atravesó toda la comida.

El trabajo invisible detrás de cada detalle

Detrás de esta maquinaria está Leandro Bouzada, chef ejecutivo y gerente de operaciones, una doble responsabilidad que resume buena parte de su lugar en Osaka. Su paso por La Cabrera terminó de definir un perfil orientado a la gestión que en Osaka pudo afianzar y profundizar, pero su trabajo no se reduce a los números: en un contexto donde ya no alcanza con trasladar los costos a los precios, obliga a encontrar formas más creativas e ingeniosas de ser eficiente sin resignar calidad. Su otra tarea es todavía más visible, aunque ocurra lejos de la mirada del comensal: estar detrás del detalle, turno a turno, para que la mejor técnica, la mejor materia prima y la mayor hospitalidad formen parte de una misma experiencia. En esa exigencia hay también una filosofía de trabajo: no conformarse con el resultado alcanzado ni creerse nunca que ya se llegó a ser el mejor.

Cindy ocupa el otro lado de esa ecuación. Su relación con Osaka viene desde Lima y se extiende por distintos momentos de crecimiento de la marca, incluyendo procesos de apertura y entrenamiento en otros países. Su formación en cocina peruana y su experiencia en Japón ayudan a explicar la naturalidad con la que conviven en su cocina dos tradiciones. Su trabajo parece concentrarse en aquello que el comensal muchas veces no ve: la temperatura correcta, la frescura del pescado, el punto de cocción, la intensidad del ají, la textura que debe aparecer después de otra textura. En una cocina donde un milímetro puede cambiar un bocado, esa invisible precisión es parte esencial del espectáculo.

Hay una idea que atraviesa la manera en que Osaka entiende la hospitalidad: comer no debería ser una experiencia atravesada por el conflicto. El servicio, la cocina, el ambiente y el plato forman una única secuencia, y si uno de esos elementos falla, la experiencia se resiente. En Osaka esa concepción adquiere una exigencia particular porque todo está deliberadamente compuesto. Un nigiri mal armado no es solamente un error de técnica: altera la escena. Una salsa desequilibrada no es solamente una falla de sabor: rompe el ritmo. La perfección que persigue el restaurante no está tanto en la ausencia de errores como en la conciencia de que cada detalle tiene consecuencias. Quizás por eso lo más interesante de Osaka no sea definirlo como restaurante peruano, japonés o Nikkei. Es observar qué ocurre cuando dos culturas culinarias dejan de ser utilizadas como argumento y pasan a convertirse en una herramienta de creación. Allí aparece el verdadero carácter de la casa.

Osaka tiene, además, una virtud poco frecuente en los restaurantes que hacen de la estética parte de su identidad: sabe que la belleza por sí sola envejece rápido. Por eso debajo de las nubes, las vajillas estudiadas, los tragos esculturales y los platos que llegan como pequeñas composiciones hay una preocupación menos visible y bastante más difícil de sostener: que todo tenga sabor. La puesta en escena atrae la mirada; la cocina tiene que conseguir que esa mirada termine inclinándose sobre el plato. Al final, Osaka no propone elegir entre Perú y Japón. Propone aceptar que una cocina puede tener más de una memoria y que la tradición también puede ser materia para inventar. En Buenos Aires, esa idea encontró hace años un territorio particularmente fértil. Hoy, entre el pulso del Nikkei Bar, el fuego de la Izakaya y la precisión líquida de Kero, Osaka ofrece algo más interesante que una fusión: ofrece una identidad. Una identidad que se reconoce en cuanto llega el plato, antes incluso de probarlo, y que termina de explicarse recién después del último bocado.