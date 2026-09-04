Vehículos autónomos en Buenos Aires: dónde y bajo qué condiciones podrán circular

La Ciudad de Buenos Aires busca avanzar en el desarrollo de los vehículos autónomos y fortalecer su posicionamiento tecnológico. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, encabezó una mesa de trabajo con Mois Navon, referente internacional en movilidad autónoma e inteligencia artificial, en el Parque de Innovación, ubicado en el barrio de Núñez.

Un marco para probar vehículos autónomos en Buenos Aires Durante la exposición “Autos Autónomos, Innovación y Propósito”, Jorge Macri destacó que la Ciudad cuenta con el primer marco normativo que permite realizar pruebas piloto de vehículos autónomos en el espacio público. La normativa, publicada hace dos semanas, habilita ensayos sin intervención humana para servicios en la vía pública bajo condiciones controladas.

El esquema establece que empresas, universidades, centros de innovación y otras organizaciones podrán solicitar autorización para desarrollar experiencias piloto. Para hacerlo deberán cumplir requisitos técnicos, operativos y de seguridad, además de informar incidentes, presentar reportes y asumir responsabilidad por eventuales daños. Las pruebas estarán limitadas a zonas, horarios y condiciones aprobadas previamente y estarán sujetas a auditorías y controles del Gobierno porteño.

“En la Ciudad tenemos un ecosistema de talento único formado por empresas, universidades, investigadores y startups. Y nuestro desafío es generar las condiciones para que todo ese potencial pueda crecer en beneficio de los porteños. Nuestro objetivo es consolidarnos como un hub de innovación para América Latina”, sostuvo Jorge Macri. Del encuentro también participaron el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; el director ejecutivo del Parque de Innovación, Yamil Santoro, y la subsecretaria de Relaciones Internacionales, Ana Ciuti.

La mirada de Mois Navon sobre la movilidad autónoma Navon, ex ingeniero jefe de Mobileye, fue arquitecto del chip que impulsó el desarrollo de los vehículos autónomos. La compañía israelí fue posteriormente adquirida por Intel en una operación valuada en US$15.300 millones y, según se indicó durante el encuentro, actualmente concentra un 80% del mercado mundial y sus tecnologías están presentes en más de 250 millones de vehículos.