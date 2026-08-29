Carruajes, sillas de transporte y otros vehículos recrearon el antiguo transporte de una importante ciudad de Asia durante los festejos de su 416 aniversario.

Los palanquines fueron vehículos que durante siglos estuvo vinculada con la vida urbana y las diferencias sociales en la capital de Bangladesh.

Daca (capital de Bangladesh) viajó al pasado con la celebración de sus 416 años que llevó carruajes, palanquines, barcos y vehículos antiguos a sus calles. El objetivo fue recordar cómo se movían sus habitantes hace siglos, en un desfile que combinó historia, patrimonio, transporte y tradicion es frente a miles de personas.

Vehículos antiguos y diversos desfiles convirtieron a Daca (Bangladesh) en una ciudad del pasado. https://www.tbsnews.net/ Daca volvió al pasado Las calles de Old Dhaka se transformaron en una postal de otra época. Carruajes tirados por caballos, palanquines, barcos y otros medios de transporte antiguos participaron de una celebración por los 416 años de Daca.

Diversos carruajes recorrieron las calles de Daca durante la celebración. https://lix.li/uVat Los vehículos antiguos cuentan mucho más que la forma de viajar. También muestran cómo era la vida cotidiana, qué materiales se utilizaban y cómo estaba organizada una ciudad. El desfile formó parte de Hridoye Dhaka 416, un festival organizado para recuperar la historia y las tradiciones de la capital de Bangladesh.

El desfile que llevó a Bangladesh 400 años atrás Los vehículos fueron uno de los principales atractivos del desfile. Los carruajes tirados por caballos recordaron una forma de transporte que durante años estuvo ligada a la vida urbana.

También aparecieron palanquines, utilizados antiguamente para trasladar personas, además de barcos y otros vehículos relacionados con la historia de una ciudad marcada por sus ríos. La celebración también incluyó edificios históricos, comidas tradicionales, personajes de época y automóviles antiguos.