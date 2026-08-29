Vehículos del pasado que recorrieron la memoria de una ciudad
Carruajes, sillas de transporte y otros vehículos recrearon el antiguo transporte de una importante ciudad de Asia durante los festejos de su 416 aniversario.
Daca (capital de Bangladesh) viajó al pasado con la celebración de sus 416 años que llevó carruajes, palanquines, barcos y vehículos antiguos a sus calles. El objetivo fue recordar cómo se movían sus habitantes hace siglos, en un desfile que combinó historia, patrimonio, transporte y tradicion es frente a miles de personas.
Daca volvió al pasado
Las calles de Old Dhaka se transformaron en una postal de otra época. Carruajes tirados por caballos, palanquines, barcos y otros medios de transporte antiguos participaron de una celebración por los 416 años de Daca.
Los vehículos antiguos cuentan mucho más que la forma de viajar. También muestran cómo era la vida cotidiana, qué materiales se utilizaban y cómo estaba organizada una ciudad. El desfile formó parte de Hridoye Dhaka 416, un festival organizado para recuperar la historia y las tradiciones de la capital de Bangladesh.
El desfile que llevó a Bangladesh 400 años atrás
Los vehículos fueron uno de los principales atractivos del desfile. Los carruajes tirados por caballos recordaron una forma de transporte que durante años estuvo ligada a la vida urbana.
También aparecieron palanquines, utilizados antiguamente para trasladar personas, además de barcos y otros vehículos relacionados con la historia de una ciudad marcada por sus ríos. La celebración también incluyó edificios históricos, comidas tradicionales, personajes de época y automóviles antiguos.
La historia salió a la calle
El festival no se limitó al desfile. También incluyó una carrera de barcos sobre el río Buriganga, actividades culturales, teatro y otras propuestas relacionadas con la historia de Daca. La idea fue sencilla: llevar el patrimonio a las calles para que los habitantes pudieran verlo, recorrerlo y conocerlo de una manera diferente.
Por eso, durante unas horas estos vehículos antiguos volvieron a moverse por Daca. No para reemplazar al transporte moderno, sino para recordar cómo se movía la ciudad en el pasado
FUENTE: Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS), sobre el desfile de Hridoye Dhaka 416. BSS, programa del festival y actividades patrimoniales. BSS, carrera tradicional de barcos sobre el Buriganga. The Business Standard, cobertura del desfile del 28 de agosto de 2026.