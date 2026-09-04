Ola polar en el AMBA: cuándo llega el frío extremo y qué temperaturas se esperan para el fin de semana
Después de las lluvias y tormentas de la madrugada del jueves, el Área Metropolitana de Buenos Aires se prepara para un marcado descenso de las temperaturas.
El AMBA se prepara para un fin de semana marcado por la llegada de una masa de aire polar, que provocará un fuerte descenso de las temperaturas. El cambio comenzará a sentirse durante la noche del viernes y alcanzará su punto máximo el domingo 6, cuando la Ciudad de Buenos Aires podría registrar una mínima de 3 °C y una sensación térmica cercana a los 0 °C.
El ingreso de aire frío llegará después de las lluvias registradas durante la madrugada del miércoles. Durante el jueves se observaron acumulados de hasta 10 milímetros y algunos reportes de granizo chico de manera localizada, aunque el tiempo comenzó a mejorar durante la mañana.
Cómo estará el tiempo el viernes en Buenos Aires
El viernes será la jornada más favorable del fin de semana. En la Ciudad de Buenos Aires se espera un cielo mayormente despejado y no hay perspectivas de lluvias. Según el pronóstico del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura estará entre una mínima de 9 °C y una máxima cercana a los 17 °C.
Sin embargo, durante la noche comenzará a avanzar sobre el centro del país una masa de aire de origen polar, que provocará un cambio marcado en las condiciones meteorológicas.
Ola polar: qué temperatura hará el sábado
El descenso térmico se hará más evidente el sábado 5. La temperatura podría comenzar el día en torno a los 7 °C en la Ciudad de Buenos Aires y alcanzar una máxima de apenas 14 °C. Además, se esperan ráfagas del sudoeste de hasta 45 km/h, que aumentarán la sensación de frío.
Durante la tarde y la noche se incrementará la nubosidad y también la inestabilidad. De acuerdo con las proyecciones de Meteored, podrían registrarse chaparrones muy aislados, aunque la probabilidad será baja y los acumulados no superarían los 2 milímetros. El escenario será más severo en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde el SMN emitió una alerta amarilla.
Domingo 6: el día más frío
El domingo 6 será el momento de mayor intensidad del frío polar en el AMBA. En la Ciudad de Buenos Aires, la temperatura podría descender hasta los 3 °C durante las primeras horas de la mañana. Con el aporte de los vientos del sector sur, la sensación térmica podría ubicarse cerca de los 0 °C.
En el conurbano bonaerense, las condiciones serán todavía más exigentes, con temperaturas y sensaciones térmicas que podrían alcanzar valores negativos. La jornada también tendrá una máxima baja: apenas llegará a 12 °C.