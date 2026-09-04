Ola polar en el AMBA: cuándo llega el frío extremo y qué temperaturas se esperan para el fin de semana

El AMBA se prepara para un fin de semana marcado por la llegada de una masa de aire polar , que provocará un fuerte descenso de las temperaturas. El cambio comenzará a sentirse durante la noche del viernes y alcanzará su punto máximo el domingo 6 , cuando la Ciudad de Buenos Aires podría registrar una mínima de 3 °C y una sensación térmica cercana a los 0 °C .

El ingreso de aire frío llegará después de las lluvias registradas durante la madrugada del miércoles. Durante el jueves se observaron acumulados de hasta 10 milímetros y algunos reportes de granizo chico de manera localizada , aunque el tiempo comenzó a mejorar durante la mañana.

El viernes será la jornada más favorable del fin de semana . En la Ciudad de Buenos Aires se espera un cielo mayormente despejado y no hay perspectivas de lluvias. Según el pronóstico del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura estará entre una mínima de 9 °C y una máxima cercana a los 17 °C.

Sin embargo, durante la noche comenzará a avanzar sobre el centro del país una masa de aire de origen polar , que provocará un cambio marcado en las condiciones meteorológicas.

El descenso térmico se hará más evidente el sábado 5 . La temperatura podría comenzar el día en torno a los 7 °C en la Ciudad de Buenos Aires y alcanzar una máxima de apenas 14 °C . Además, se esperan ráfagas del sudoeste de hasta 45 km/h , que aumentarán la sensación de frío.

El sábado se espera frío polar en la zona del AMBA Foto: Santiago Tagua/MDZ

Durante la tarde y la noche se incrementará la nubosidad y también la inestabilidad. De acuerdo con las proyecciones de Meteored, podrían registrarse chaparrones muy aislados, aunque la probabilidad será baja y los acumulados no superarían los 2 milímetros. El escenario será más severo en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde el SMN emitió una alerta amarilla.

Domingo 6: el día más frío

El domingo 6 será el momento de mayor intensidad del frío polar en el AMBA. En la Ciudad de Buenos Aires, la temperatura podría descender hasta los 3 °C durante las primeras horas de la mañana. Con el aporte de los vientos del sector sur, la sensación térmica podría ubicarse cerca de los 0 °C.

En el conurbano bonaerense, las condiciones serán todavía más exigentes, con temperaturas y sensaciones térmicas que podrían alcanzar valores negativos. La jornada también tendrá una máxima baja: apenas llegará a 12 °C.