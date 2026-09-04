Fiesta del Libro Usado: cuándo es, dónde queda y qué se puede hacer gratis

La quinta edición de la Fiesta del Libro Usado (FLU) vuelve a Buenos Aires con libros difíciles de encontrar a precios accesibles y una serie de actividades gratuitas para disfrutar. El encuentro, que ya se convirtió en un clásico de la agenda literaria porteña, tendrá charlas, poesía y música en vivo para los lectores, autores y libreros.

Este año, la feria cambia de locación y volverá a reunir a librerías de usados de Buenos Aires, que preparan una selección de ejemplares especiales y títulos difíciles de encontrar en las librerías tradicionales.

Este año la Fiesta del Libro Usado será en el Centro Cultural Recoleta.

La propuesta apunta a combinar una amplia oferta de libros con precios accesibles y generar un espacio de encuentro alrededor de la lectura.

El sábado 5, a las 13.30, será la apertura musical con Perdón Poeta. A las 14.30, Lucas Adur y Juan Maisonnave conversarán sobre El Borges de Bioy, mientras que a las 15.30 Esther Cross y Ricardo Romero abordarán los monstruos en la literatura.

A las 16.30 será el discurso de apertura, a cargo de Gabriela Borrelli, y a las 17.30 llegará la presentación musical de Nación Ekeko.

El domingo 6, a las 14.30, Cecilia Bona encabezará la charla Todos somos lectores. A las 15.30, Susana Villalba y Tom Maver ofrecerán la lectura de poesía Un milagro perdido.

A las 16.30, Liliana Heker será entrevistada por Juan Mattio y, a las 17.30, Paula Maffia estará a cargo del cierre musical.

Cómo nació la Fiesta del Libro Usado

La FLU es organizada de manera autogestiva por el librero Patricio Rago, de Aristipo Libros, junto con la productora y gestora cultural Paz Marenco. En sus cuatro ediciones anteriores, logró consolidar una comunidad de lectores que trasciende Buenos Aires.

En la edición anterior, más de 15.000 personas participaron del encuentro pese a las condiciones climáticas. Para esta quinta edición, la propuesta también aprovechará la terraza del Centro Cultural Recoleta como escenario para las actividades.

La feria vuelve así a poner en el centro al libro usado como objeto de descubrimiento, intercambio y acceso a la lectura.