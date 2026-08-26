Fiesta del Buñuelo 2026: cuándo es y por qué la entrada será gratis

Los buñuelos volverán a ocupar el centro de la celebración durante dos jornadas en la localidad bonaerense de Navarro.

El aroma de los buñuelos recién preparados volverá a recorrer Navarro durante uno de los encuentros más tradicionales de la localidad bonaerense. La ciudad celebrará en septiembre una nueva edición de su fiesta gastronómica, con entrada gratuita, propuestas culturales y actividades pensadas para compartir durante todo el fin de semana.

La 18ª Fiesta del Buñuelo Navarrense se desarrollará el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre de 2026 en el Predio del Fortín. La programación anunciada incluye puestos gastronómicos, música en vivo, feria de emprendedores, un espacio para tomar mate y la competencia que cada año reconoce las mejores preparaciones.

Cuándo y dónde será la Fiesta del Buñuelo Las actividades se concentrarán durante dos jornadas en el Predio del Fortín, uno de los espacios utilizados por Navarro para sus encuentros populares. El ingreso será libre y gratuito. Esto permitirá recorrer la feria, acceder a los espectáculos y presenciar los concursos sin comprar una entrada, aunque las comidas y productos ofrecidos en los puestos tendrán precios definidos por cada expositor.

El sector buñuelero ocupará un lugar central dentro del predio. Allí, productores y cocineros prepararán distintas versiones de una receta que se convirtió en parte de la identidad gastronómica local. La propuesta se completará con food trucks, puestos de comidas regionales y un sector matero. También habrá un paseo de emprendedores, artesanos y comerciantes de Navarro que exhibirán sus productos durante el fin de semana.

Shows en vivo y el Gran Premio 2026 La agenda contempla espectáculos musicales, presentaciones de danza y otras expresiones culturales durante ambas jornadas. Hasta el 26 de agosto, los canales municipales consultados no mostraban una grilla completa con nombres y horarios de los artistas. Por ese motivo, conviene revisar las cuentas de la Municipalidad de Navarro antes de viajar para conocer posibles actualizaciones.