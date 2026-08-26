Fiesta del Buñuelo 2026: cuándo es y por qué la entrada será gratis
Navarro recibirá una nueva edición de su celebración gastronómica con música, emprendedores, food trucks y una tradicional competencia.
El aroma de los buñuelos recién preparados volverá a recorrer Navarro durante uno de los encuentros más tradicionales de la localidad bonaerense. La ciudad celebrará en septiembre una nueva edición de su fiesta gastronómica, con entrada gratuita, propuestas culturales y actividades pensadas para compartir durante todo el fin de semana.
La 18ª Fiesta del Buñuelo Navarrense se desarrollará el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre de 2026 en el Predio del Fortín. La programación anunciada incluye puestos gastronómicos, música en vivo, feria de emprendedores, un espacio para tomar mate y la competencia que cada año reconoce las mejores preparaciones.
Cuándo y dónde será la Fiesta del Buñuelo
Las actividades se concentrarán durante dos jornadas en el Predio del Fortín, uno de los espacios utilizados por Navarro para sus encuentros populares. El ingreso será libre y gratuito. Esto permitirá recorrer la feria, acceder a los espectáculos y presenciar los concursos sin comprar una entrada, aunque las comidas y productos ofrecidos en los puestos tendrán precios definidos por cada expositor.
El sector buñuelero ocupará un lugar central dentro del predio. Allí, productores y cocineros prepararán distintas versiones de una receta que se convirtió en parte de la identidad gastronómica local. La propuesta se completará con food trucks, puestos de comidas regionales y un sector matero. También habrá un paseo de emprendedores, artesanos y comerciantes de Navarro que exhibirán sus productos durante el fin de semana.
Shows en vivo y el Gran Premio 2026
La agenda contempla espectáculos musicales, presentaciones de danza y otras expresiones culturales durante ambas jornadas. Hasta el 26 de agosto, los canales municipales consultados no mostraban una grilla completa con nombres y horarios de los artistas. Por ese motivo, conviene revisar las cuentas de la Municipalidad de Navarro antes de viajar para conocer posibles actualizaciones.
Otro de los momentos centrales será el Gran Premio 2026, acompañado por la tradicional competencia de buñueleros. El certamen busca distinguir las elaboraciones más destacadas y pone en primer plano el trabajo de quienes sostienen esta costumbre. Sabor, textura, presentación y creatividad aparecen entre los aspectos vinculados con la evaluación de las recetas.
La celebración tiene antecedentes consolidados en la agenda del distrito. El sitio oficial del municipio registra ediciones anteriores y las convocatorias destinadas a quienes desean participar con puestos buñueleros. En aquellos llamados, la inscripción se gestionó a través de la Casa de la Cultura local. La información turística y los contactos municipales pueden consultarse en la web oficial de Navarro.
Cómo llegar y qué conocer en Navarro
Navarro se encuentra a poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. El viaje en auto puede demandar entre una hora y media y dos horas, según el punto de partida y el estado del tránsito. Uno de los recorridos habituales utiliza el Acceso Oeste hasta Luján y continúa por la Ruta Provincial 47 hacia la localidad.
Quienes quieran extender la salida podrán visitar la Laguna de Navarro, uno de los principales atractivos naturales del distrito. El lugar cuenta con espacios para caminar, descansar, pescar y realizar actividades al aire libre. Otra alternativa es recorrer el casco histórico, la iglesia San Lorenzo Mártir, la réplica del Fortín San Lorenzo y el Parque Biográfico Manuel Dorrego.
Las localidades rurales cercanas también permiten completar el paseo. Entre ellas aparece Las Marianas, reconocida por conservar construcciones y costumbres vinculadas con la vida de campo. De esta manera, la Fiesta del Buñuelo puede funcionar como punto de partida para una escapada de fin de semana que combine gastronomía, música, naturaleza e historia bonaerense.