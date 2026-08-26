La preocupación de Katja Alemann: "Estoy otra vez sola"

Katja Alemann contó en sus redes sociales que atraviesa dificultades para continuar con Shambhala, el espectáculo que creó y que lleva adelante de manera independiente. La actriz explicó que volvió a quedar sola a cargo de la gestión de la obra, luego de que la productora que se había asociado dejara de trabajar.

“Estoy un poco apenada porque se me está complicando seguir con Shambhala. Estoy otra vez sola con la gestión”, escribió y explicó que mantener una obra independiente implica mucho trabajo, especialmente cuando las funciones no tienen continuidad. “Y sí, es poca plata. Yo lo hago por cariño. También me da unos manguillos, pero sin continuidad se complica”, expresó.

También hizo referencia a una declaración del productor teatral Carlos Rottemberg sobre la situación actual del público en las salas. Según contó la actriz, había escuchado que la asistencia había bajado un 16% en los últimos años y señaló que las entradas de las obras mainstream de Calle Corrientes tienen un valor promedio de $60.000.

Alemann también habló de las dificultades que implica organizar temporadas y conseguir espacios para presentarse. Explicó que el circuito requiere contactos con salas y productores locales y reconoció que Shambhala es un espectáculo de nicho. “No es complaciente ni distractivo, voy al grano”, escribió sobre la propuesta. Al mismo tiempo, destacó que se trata de un espectáculo “festivo, colorido, con canciones y humor”.

La actriz adelantó además cuáles serán sus próximos pasos. En octubre participará de Microteatro con una comedia de dos personas, que definió como “muy graciosa”. Para Alemann, será también una forma de mantenerse vinculada con la actuación. “Así practico el oficio”, señaló. En noviembre, en tanto, viajará a México para celebrar el segundo cumpleaños de su nieto Apolo. Sobre ese encuentro familiar, escribió: “Me lo voy a comer a besos”.

Según explicó, septiembre será el último mes del año en el que realizará funciones de Shambhala. Uno de los principales problemas que enfrenta es la distancia entre una presentación y otra. “Es muy difícil hacer una obra con tanto tiempo entre función y función. Me tengo que poner a ensayar sola y pasar y pasar. Se te olvida si no”, contó. La actriz admitió que la situación le genera tristeza porque siente que debe esforzarse demasiado para sostener el proyecto.

Alemann aseguró que quiere continuar con el espectáculo

A pesar de las dificultades, Alemann aseguró que quiere continuar con la obra y buscar nuevas posibilidades para 2027. “Me da gusto haberlo logrado y agradezco haber tenido el tino de hacerlo, cuando empecé, en 2022 a componer y escribir, sin saber lo que nos esperaba. Me salvó en estos tiempos oscuros”, escribió. También contó que le gustaría llevar el espectáculo a la costa durante el verano y que está buscando una estructura que le permita girar.

“Voy a seguir. No lo duden”, afirmó hacia el final de la publicación. Además, adelantó que continúa trabajando en los podcasts de Si yo fuera presidente, un proyecto en el que investiga distintos temas para desarrollar sus contenidos. Mientras tanto, espera que aparezcan nuevas oportunidades para que Shambhala pueda seguir en escena. “Pero me encantaría que aparezca un poco de estructura para girar”, concluyó.