Para qué sirve poner vinagre blanco en el microondas y en la pava eléctrica

El vinagre blanco es un gran aliado en el hogar para remover suciedad y sarro. Gracias al ácido acético, este ingrediente permite desinfectar y ablandar residuos en electrodomésticos clave de la cocina, siempre que se utilice diluido y con precauciones.

Para retirar salpicaduras de grasa y restos de comida adheridos a las paredes internas del microondas , el secreto es generar un baño de vapor.

Para eso se llena un recipiente apto para microondas con agua y vinagre blanco en partes iguales. Luego calentar durante unos minutos para que el líquido hierva y libere vapor.

Dejar reposar el recipiente adentro por un par de minutos con la puerta cerrada. Pasar un paño limpio para retirar la suciedad floja sin esfuerzo.

El vinagre quita el sarro de la pava eléctrica. Foto: Shutterstock

Se aconseja evitar el vinagre puro o tiempos de calentamiento excesivos para prevenir salpicaduras por sobrecalentamiento.

Pava eléctrica

La acumulación de minerales en las paredes y la resistencia afecta el funcionamiento del aparato. Para desincrustar el sarro se prepara una mezcla de agua y vinagre en el interior de la pava.

Luego, llevar a ebullición y dejar actuar la solución durante unos minutos. Desechar el líquido y enjuagar con abundante agua limpia.