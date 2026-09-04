Subsidios de luz y gas: quiénes pueden acceder en septiembre y cómo anotarse para pagar menos

En septiembre, los hogares de menores ingresos todavía pueden acceder a los subsidios de luz, gas por redes y garrafas . La inscripción es online, requiere completar una declaración jurada y permite que el beneficio se determine según los ingresos, la composición familiar y la situación patrimonial de cada vivienda.

El Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) está destinado a hogares con ingresos netos inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según los valores publicados por el Indec.

Para acceder a los subsidios, los hogares deben cumplir con determinados requisitos de ingresos y patrimonio.

También pueden quedar incluidos hogares que no reúnen las condiciones para ser considerados de mayores ingresos y que tengan entre sus integrantes a una persona que cumpla alguno de estos requisitos:

El régimen permite centralizar en un mismo esquema los subsidios correspondientes a la electricidad, el gas por redes y el gas envasado.

El beneficio también alcanza a quienes utilizan gas envasado. En estos casos, el régimen contempla una bonificación mensual de $9.593 por cada garrafa de 10 kilos.

La cantidad subsidiada varía según la época del año: durante el invierno se contemplan dos garrafas por mes, mientras que en verano corresponde una garrafa mensual.

Además, para quienes acceden al beneficio, el reintegro se aplica al momento de realizar la compra, sin necesidad de esperar un pago posterior. Para acceder, la operación debe realizarse mediante las billeteras digitales BNA+ o MODO, o a través de los bancos que integran esa red de pagos.

Qué hay que tener para solicitar el subsidio

Para completar la solicitud es necesario presentar:

Número de medidor.

Número de Cliente, Servicio, Cuenta, Contrato o NIS que figura en la factura de luz y gas por redes.

Último ejemplar del DNI vigente.

Número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico personal y de uso frecuente.

Cómo inscribirse al subsidio de luz y gas

El trámite se realiza de manera online a través de argentina.gob.ar/subsidios. Allí se debe completar el formulario correspondiente al ReSEF.

La información declarada tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que es importante revisar todos los datos antes de enviar el formulario. Se solicita información relacionada con los ingresos, la composición del hogar, la situación laboral y el patrimonio.

Algunos datos pueden aparecer precargados en el formulario. En ese caso, hay que verificar que sean correctos y modificarlos si fuera necesario.

Una vez terminado el trámite, se genera un código de confirmación que conviene descargar y guardar en formato PDF. Ese código permite consultar posteriormente el estado de la solicitud o realizar revisiones desde Mi Argentina.

Quiénes tienen que inscribirse para recibir el subsidio del gas

Deben realizar la inscripción quienes:

Nunca solicitaron anteriormente el subsidio.

Recibían el beneficio para la compra de garrafas del ex Programa Hogar.

Tenían la Tarifa Social de Gas.

En cambio, quienes ya estaban registrados en el antiguo RASE fueron incorporados automáticamente al ReSEF.

De esta manera, el nuevo esquema concentra en un mismo régimen el acceso a los subsidios energéticos y busca reducir el impacto de las facturas de luz y gas en los hogares que cumplen con los requisitos.